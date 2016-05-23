На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга

На Хабаровском НПЗ введена в промышленную эксплуатацию установка висбрекинга, которая предназначена для снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков товарного мазута. Проектная производительность блока висбрекинга 750 тыс. т/год.

Активное строительство объекта велось с 2013 года в рамках завершающего этапа модернизации завода.

После ввода в эксплуатацию блока висбрекинга выработка светлых нефтепродуктов и глубина переработки увеличатся до 2,5%, благодаря чему повысится экономический эффект продуктовой корзины завода.

По итогам 2015 года Хабаровский НПЗ переработал 4239 тыс. тонн нефти, произвел 515 тыс. тонн автомобильных бензинов различных марок, более 800 тыс. тонн дизельного топлива. Глубина переработки нефти на заводе составила более 75%, выход светлых нефтепродуктов - свыше 60 %.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.