Аэропорт Хабаровск подвел итоги года

2 038 307 пассажиров обслужил в прошлом году аэропорт Хабаровск. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Но учитывая экономическую нестабильность в стране, резкое падение курса национальной валюты, сокращение потребительского спроса, в компании считают итоги 2014 года в целом вполне успешными. Подтверждение тому - второй год подряд аэропорт преодолевает отметку в два миллиона перевезенных пассажиров, что обеспечивает ему лидирующее положение среди дальневосточных аэропортов по объемам перевозок, сообщает деловая газета «Золотой Рог» .

Как сообщает пресс-служба Хабаровского аэропорта, на внутренних авиалиниях аэропортом обслужено 1 690 183 пассажира, что на уровне показателей предыдущего года. Традиционно наиболее популярными направлениями у пассажиров аэропорта Хабаровск на внутренних авиалиниях были Москва, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск.

Более 7% пассажиров внутренний авиалиний выбирали аэропорт Хабаровск в качестве транзитного пункта для совершения полетов из городов ДФО в другие регионы России и за рубеж. При этом совокупный объем обслуженных аэропортом пассажиров на региональных маршрутах (внутри ДФО) составил 781 068 человек (50% от общего пассажиропотока внутренних авиалиний). Данные цифры являются наглядным подтверждением того факта, что аэропорт Хабаровск уверенно сохраняет статус главного узлового аэропорта Дальнего Востока РФ.

Потеря пассажиропотока (на 9%) произошла на международных авиалиниях – перевезено 348 124 пассажира. Причиной этому, как сообщают в компании стало уменьшение провозных емкостей авиакомпаний «Аврора» и «Сибирь» на популярных у дальневосточных пассажиров маршрутах: Сеул, Харбин, Токио, Пекин, Гонконг, Бангкок. Еще одной из причин снижения международных перевозок послужили неблагоприятные экономические условия, связанные с падением курса рубля, вынудившие многих пассажиров отказаться от зарубежных путешествий. Особенно остро это ощущалось в преддверии новогодних праздников, которые дальневосточники традиционно предпочитают проводить на курортах Юго-Восточной Азии.

В течение 2014 года наблюдался значительный рост интереса к другим, ранее менее популярным, курортным направлениям. Заметно увеличилось количество поездок во Вьетнам – по сравнению с 2013 годом пассажиропоток вырос более чем в два раза. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано также на острова Гуам и Сайпан (Содружество Марианских островов, США) – количество перевезенных пассажиров увеличилось в 4,5 раза и на треть, соответственно, Цзямусы (Китай) – увеличение пассажиропотока более чем в два раза. Самыми популярными направлениями, тем не менее, у пассажиров аэропорта Хабаровск по итогам года стали крупнейшие азиатские мегаполисы – Сеул (Р. Корея), Бангкок (Таиланд), Пекин (Китай) и Токио (Япония).

В 2014 году маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми рейсами Хабаровск-Братск-Новосибирск авиакомпании «Ангара», Хабаровск-Ташкент, выполнение которого возобновил национальный узбекский перевозчик «Узбекистон Хавво Йуларри». В преддверии 50-летнего юбилея установления побратимства между Хабаровском и японским городом Ниигата, которое будет отмечаться в 2015 году, авиакомпания «Якутия» возобновила регулярное авиасообщение по маршруту Хабаровск-Ниигата. Авиакомпанией «Якутия» также впервые открыта программа полетов в корейский город Янъян и на о. Чеджу. Новый партнер аэропорта – авиакомпания «ЮТэйр» предложила дальневосточным пассажирам программу перелетов такие популярные международные курортные направления как Камрань (Вьетнам), Бангкок и о. Пхукет (Таиланд).

Объем обработанных через аэропорт Хабаровск грузов составил по итогам 2014 года 30 910 тонн, что соответствует показателям 2013 года. При этом объемы перевезенной через аэропорт почты увеличились более чем на 12%. Количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Хабаровск за год составило 21 858, что также сопоставимо с результатами предшествовавшего года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.