Дальневосточная лососевая путина кое-где не ладится

Лососевая путина на территории Хабаровского края успешно завершилась в подзоне Приморье, заканчивается в Амуре и Амурском лимане и перемещается в Охотский район, где более двух недель с начала путины рыбопромышленники испытывали значительные сложности.

По словам генерального директора рыбоперерабатывающего комплекса артели «ИНЯ» Анны КРИВЧЕНКО, рыбалка в Северо-Охотоморской подзоне пока идет очень тяжело, что «в целом соответствует прогнозам ученых» - рыба задержалась.

– На объемах вылова негативно отражаются постоянные проливные дожди. Из-за повышения уровня воды в реках рыба заходит в них менее активно, поймать ее тяжело, не говоря уже о том, что под дождем в принципе трудно работать, - говорит Анна Кривченко. – Лососевая путина началась в конце июля, но к середине августа мы взяли только 40% квоты. Впрочем, путина продлится до конца августа – надеемся, рыба еще пойдет, и свой объем мы возьмем.

Что касается приморской подзоны, а также Амура и лимана, то здесь, по данным пресс-службы правительства Хабаровского края, лососевая путина шла опережающими темпами. Как утверждают специалисты краевого комитета рыбного хозяйства, к середине августа рыбопромысловые предприятия добыли 29 тыс. тонн красной рыбы, т.е. почти 60% от запланированного объема. Всего же за сезон рыбопромышленники намерены поймать не менее 50 тыс. тонн лососевых.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».