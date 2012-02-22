Как хабаровскому производителю попасть на местную полку

Проблема доступа пищевой продукции хабаровских производителей на полки местных торговых сетей актуальна для регионального бизнеса уже не первый год. Регулярно озвучиваясь на правительственных мероприятиях, она по-прежнему не имеет решения. То, как к данному вопросу относятся сами производители, в ходе опроса выяснял «ЗР».

Александр МИХЕЕВ, и.о. директора ООО «Молочный край»:

- В целом такая проблема имеет место. Для ее решения приходится постоянно договариваться с торговыми сетями, идти на уступки. В настоящее время на полках сетей представлено около 80% нашего ассортимента. Другими словами, порядка 20% продукции торговые сети, как правило, просто не принимают, мотивируя это низкими показателями продаж. В то же время, на мой взгляд, к местным производителям сети относятся более лояльно, чем к западным.

Алексей СЕРДЮКОВ, директор по развитию ООО «Мерилен»:

- Как таковой проблемы доступа к полкам торговых сетей у нас нет. Единственное, о чем можно говорить, так это о наличии некоторых объективных причин, по которым мы размещаем в торговых сетях не весь наш ассортимент. Эти проблемные места мы постоянно озвучиваем при работе с сетями. Во-первых, торговое оборудование не всегда соответствует необходимым техническим условиям для правильного хранения продуктов. Также в некоторых сетях наблюдается систематическая нехватка сотрудников торгового зала, заполняющих витрины продукцией. И, в-третьих, определенные сложности создает запрет на выделение торгового места c фирменной символикой производителя.

Сергей КОРОСТЫЛЕВ, исполнительный директор компании «Печнов»:

- Торговые сети – это коммерческие предприятия, и ожидать от них каких-либо привилегий для местных производителей, на мой взгляд, глупо. Некоторые производители пытаются добиться для себя преференций, обращаясь в органы исполнительной власти, но антимонопольное законодательство не позволяет этого делать.

Нельзя сказать, что торговые сети отдают предпочтение продукции федеральных поставщиков. Главный критерий для них – лучшее соотношение цены и качества, поэтому чем большую гибкость проявляет производитель, тем больше у него шансов попасть на полки. Конкурентные преимущества дальневосточников – более свежий продукт и ускоренные сроки доставки, а ценовое преимущество продукции западных поставщиков почти сходит на нет из-за транспортных расходов. Если говорить конкретно о рынке полуфабрикатов, то дополнительным преимуществом местных производителей является наличие в торговых сетях собственного холодильного оборудования, куда продукция конкурентов не попадает.

В Приморском крае производители, наверное, действительно чувствуют себя более уверенно в торговых сетях своего региона. На мой взгляд, это во многом связано не с поддержкой со стороны местных властей, а с наличием более дешевого сырья.

Юрий ЕГОРОВ, директор торговой сети «Самбери»:

- Мы всегда отдаем предпочтение тем производителям, чья продукция дешевле, но при этом высокого качества. Однако помимо данного соотношения очень важным требованием является скорость доставки товаров и правильно заполненные документы – именно по этим двум пунктам зачастую и возникают проблемы. Необходимо понимать, что каждый магазин сети принимает в день до 70 автомобилей с продукцией. Процесс приема товара должен работать как часы, поэтому к поставщикам предъявляются жесткие требования: если поставка задерживается или обнаруживается какая-то ошибка в документах, то продукция производителя, как правило, на полки торговой сети уже не попадает.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».