www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Как хабаровскому производителю попасть на местную полку

22 Февраля 2012, 00:25 | Хабаровск

Проблема доступа пищевой продукции хабаровских производителей на полки местных торговых сетей актуальна для регионального бизнеса уже не первый год. Регулярно озвучиваясь на правительственных мероприятиях, она по-прежнему не имеет решения. То, как к данному вопросу относятся сами производители, в ходе опроса выяснял «ЗР».

Александр МИХЕЕВ, и.о. директора ООО «Молочный край»:

- В целом такая проблема имеет место. Для ее решения приходится постоянно договариваться с торговыми сетями, идти на уступки. В настоящее время на полках сетей представлено около 80% нашего ассортимента. Другими словами, порядка 20% продукции торговые сети, как правило, просто не принимают, мотивируя это низкими показателями продаж. В то же время, на мой взгляд, к местным производителям сети относятся более лояльно, чем к западным.

Алексей СЕРДЮКОВ, директор по развитию ООО «Мерилен»:

- Как таковой проблемы доступа к полкам торговых сетей у нас нет. Единственное, о чем можно говорить, так это о наличии некоторых объективных причин, по которым мы размещаем в торговых сетях не весь наш ассортимент. Эти проблемные места мы постоянно озвучиваем при работе с сетями. Во-первых, торговое оборудование не всегда соответствует необходимым техническим условиям для правильного хранения продуктов. Также в некоторых сетях наблюдается систематическая нехватка сотрудников торгового зала, заполняющих витрины продукцией. И, в-третьих, определенные сложности создает запрет на выделение торгового места c фирменной символикой производителя.

Сергей КОРОСТЫЛЕВ, исполнительный директор компании «Печнов»:

- Торговые сети – это коммерческие предприятия, и ожидать от них каких-либо привилегий для местных производителей, на мой взгляд, глупо. Некоторые производители пытаются добиться для себя преференций, обращаясь в органы исполнительной власти, но антимонопольное законодательство не позволяет этого делать.

Нельзя сказать, что торговые сети отдают предпочтение продукции федеральных поставщиков. Главный критерий для них – лучшее соотношение цены и качества, поэтому чем большую гибкость проявляет производитель, тем больше у него шансов попасть на полки. Конкурентные преимущества дальневосточников – более свежий продукт и ускоренные сроки доставки, а ценовое преимущество продукции западных поставщиков почти сходит на нет из-за транспортных расходов. Если говорить конкретно о рынке полуфабрикатов, то дополнительным преимуществом местных производителей является наличие в торговых сетях собственного холодильного оборудования, куда продукция конкурентов не попадает.

В Приморском крае производители, наверное, действительно чувствуют себя более уверенно в торговых сетях своего региона. На мой взгляд, это во многом связано не с поддержкой со стороны местных властей, а с наличием более дешевого сырья.

Юрий ЕГОРОВ, директор торговой сети «Самбери»:

- Мы всегда отдаем предпочтение тем производителям, чья продукция дешевле, но при этом высокого качества. Однако помимо данного соотношения очень важным требованием является скорость доставки товаров и правильно заполненные документы – именно по этим двум пунктам зачастую и возникают проблемы. Необходимо понимать, что каждый магазин сети принимает в день до 70 автомобилей с продукцией. Процесс приема товара должен работать как часы, поэтому к поставщикам предъявляются жесткие требования: если поставка задерживается или обнаруживается какая-то ошибка в документах, то продукция производителя, как правило, на полки торговой сети уже не попадает.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».

Автор: Глеб Аленишко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru