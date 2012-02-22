На подступах к ТЭЦ в Совгавани

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ обсудили вопросы функционирования энергетической системы края, строительство ТЭЦ в Советской Гавани.

Реализация проекта строительства ТЭЦ предусмотрена в рамках соглашения между правительством Хабаровского края и ОАО «РАО ЭС Востока». На сегодняшний день на площадке ведутся подготовительные и планировочные работы. Есть контракты на основное технологическое оборудование, заключен договор с генеральным проектировщиком.

Были обсуждены вопросы системных изменений в структуре управления энергетическими компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории Хабаровского края, их влияние на функционирование и развитие энергетического комплекса региона.