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На подступах к ТЭЦ в Совгавани
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ обсудили вопросы функционирования энергетической системы края, строительство ТЭЦ в Советской Гавани.
Реализация проекта строительства ТЭЦ предусмотрена в рамках соглашения между правительством Хабаровского края и ОАО «РАО ЭС Востока». На сегодняшний день на площадке ведутся подготовительные и планировочные работы. Есть контракты на основное технологическое оборудование, заключен договор с генеральным проектировщиком.
Были обсуждены вопросы системных изменений в структуре управления энергетическими компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории Хабаровского края, их влияние на функционирование и развитие энергетического комплекса региона.«Золотой Рог Хабаровск».
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