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Мэрия Хабаровска обрастает жильем

22 Февраля 2012, 00:05 | Хабаровск

За три года действия целевой программы «Строительство муниципального жилья на территории Хабаровска на 2008-2013 годы» администрацией краевого центра размещены муниципальные заказы и заключены контракты на участие в долевом строительстве 343 квартир на сумму 1 млрд 23 млн рублей.

По данным пресс-службы мэрии, передано в муниципальную собственность 123 квартиры с полной отделкой, что обошлось городской казне в 381,4 млн рублей. В конце 2011-го мэрией Хабаровска был подписан муниципальный контракт на сумму 642,3 млн рублей на участие в долевом строительстве 220 одно- и двухкомнатных квартир. Размер выплат по контракту в нынешнем году должен составить 361,4 млн рублей. По срокам застройщик должен передать квартиры мэрии 31 ноября 2013 года. Таким образом, за счет предусмотренных программой средств город приобретет 343 квартиры вместо 260.

«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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