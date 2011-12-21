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В Хабаровске упали в цене все хрущевки и трехкомнатные брежневки
Риелторы традиционно связывают осенние месяцы с пиком продаж, а значит, и с повышением цен на недвижимость. Анализ ноябрьских цен на недвижимость в Хабаровске, проведенный специалистами компании «Новый Атлант», показал, что в целом по городу средняя стоимость жилой недвижимости всех типов планировки увеличилась.
Наиболее значительное увеличение цен было отмечено на однокомнатные брежневки и однокомнатные квартиры новой планировки: стоимость первых увеличилась почти на 7%, или на 140 тыс. руб, вторых – на 4,5 %, или чуть более чем на 100 тыс. руб. Стоимость квартир остальных типов планировок по городу за прошедший месяц увеличилась в среднем на 4%.
Если же говорить о каждом районе города в отдельности, то можно отметить следующие тенденции. В Центральном районе упали в цене все хрущевки и трехкомнатные брежневки. Причем максимально подешевели одно- и двухкомнатные хрущевки, связано это в первую очередь с тем, что за предыдущие месяцы цены на них заметно подросли, а теперь они вернулись на уровень сентября. Наиболее значительно в этом районе выросли цены на однокомнатные квартиры новой планировки и на брежневки, которые подорожали на 4,7% и 5,5% соответственно.
В Железнодорожном районе выросли в цене квартиры абсолютно всех типов планировки, причем заметно: максимально подорожали трехкомнатные хрущевки – более чем на 200 тыс.руб., однокомнатные брежневки – на 160 тыс.руб. По остальным типам планировки рост в пределах 3%.
В Индустриальном районе в ноябре наблюдался также рост на все квартиры новой планировки и на одно- и трехкомнатные хрущевки. Упали в цене, соответственно, двухкомнатные хрущевки – почти на 4,33% (или на 90 тыс.руб.) и все брежневки, причем последние подешевели незначительно – максимум на 3%, т.е. менее чем на 70 тыс. руб.
В Кировском районе также отмечен преимущественный рост цен на жилье. Однако рост цен на двухкомнатные хрущевки и однокомнатные брежневки, например, объясняется тем, что в предыдущий месяц здесь были выставлены на продажу более дешевые варианты, а в ноябре на рынок вернулись объекты лучшего качества. Упали в цене в данном районе только двухкомнатные квартиры улучшенной и новой планировки, причем цена на последние снизилась заметнее – они подешевели чуть более чем на 3,5%, или на 122 тыс.руб.
В Краснофлотском районе снижение цен произошло на двухкомнатные хрущевки и квартиры новой планировки, но незначительное, менее 1%. Более заметно подешевели однокомнатные брежневки – цена на них снизилась почти на 2,5%, или на 50 тыс.руб. Остальные типы планировки выросли в цене весьма незначительно.
Напомню, что средняя стоимость складывается практически из всех выставленных на продажу объектов, поэтому вы можете встретить как более дорогие, так и более дешевые варианты. В статье представлены обобщенные данные по районам города.
Карина ГУБСКАЯ, "Золотой Рог".
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