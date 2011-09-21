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Уроки частной школы
1 сентября учебный год начался не только в государственных общеобразовательных учреждениях Хабаровска, но и в 4-х частных школах города. Интересно, что на заре возникновения рынка, в 90-е, негосударственных школ в краевом центре было 11.
О том, с чем сталкиваются учредители и руководители таких предприятий, «ЗР» рассказала Татьяна МАЗУРЦОВА - член ассоциации негосударственных общеобразовательных учреждений России, директор школы «Талант», отмечающей в октябре 2011 года 15 лет с момента своего создания.
- Татьяна Васильевна, вы являетесь участником рынка образовательных услуг с середины 90-х. Сравните, пожалуйста, какие трудности были в работе в начале деятельности и сейчас?
- Начинать, конечно, всегда очень сложно. Во-первых, надо наработать имя, во-вторых, необходимо 3 года отработать, чтобы получить аккредитацию. В 1996 году я, будучи потомственным учителем, выбравшим эту профессию по призванию, решила, что могу найти себя в этом деле. Нужно было зарабатывать деньги, а не ждать, когда тебе их выдаст ослабевшее в то время государство. Если бы знала, сколько это потребует сил и какие даст финансовые результаты, может быть, и не начинала бы. Но школа – не торговая лавка, ее не закроешь просто потому, что не устраивает уровень рентабельности. Когда возникла постоянная ответственность перед родителями и учениками, дорога назад для меня стала невозможной.
Вначале пришлось бороться с неприятием негосударственного платного образования как со стороны населения, так и со стороны различных государственных структур и ведомств. В чем только нас тогда не подозревали: берем деньги, не даем знаний, за деньги ставим только высокие оценки и так далее. Но мы делали свое дело, все видели наших учеников, и ситуация начала понемногу меняться.
Самое же главное для нас – это помещение. Тогда, в 90-е, здания детских садов раздавались направо и налево с большой охотой и удовольствием. Мы получили первое здание и не думали, что это только начало наших испытаний. Вложили деньги, силы, здоровье, привели его в нормальное состояние, начали обучающий процесс. А затем нас из него попросили, предоставив другое, в котором также надо было сделать капитальный ремонт. Но и тут надолго задержаться не удалось. Несколько лет назад началась кампания по возрождению детсадов в их прежних зданиях, и нам снова пришлось менять место расположения, теряя, кроме прочего, и учеников. За все время школа «Талант» поменяла 5 зданий, и это проблема всех частных образовательных учреждений Хабаровска. В здание бывшей коррекционной школы мы вошли в середине июня 2010 года, где располагаемся и теперь. Оно было в заброшенном состоянии, не имело окон, системы отопления, а 1 сентября необходимо было начать занятия в полностью готовых помещениях школы. За два с половиной месяца, ценой неимоверных усилий, удалось произвести капитальный ремонт. Нам обещали помочь, но денег, выделенных по тендеру городской администрацией, было очень мало, и помощь оказалась не очень значительной. Надеюсь, что с этого места нас уже не попросят… Зато сегодня к нам нет предвзятого отношения ни со стороны родителей, ни со стороны властей - нас уважают и ценят.
- Как выстраивается экономика вашего образовательного предприятия, высока ли рентабельность, есть ли льготы, поддержка со стороны властей?
- Частная школа – не то место, где можно иметь сверхдоходы. Сегодня на рынке общеобразовательных услуг Хабаровска остались только те, в которых вопросы прибыли не ставятся во главу угла. Выжить необходимо. И поэтому мы сами делаем ремонт, сами тянем весь воз проблем. Но обогатиться на этом нереально. Те, кто пришел с мечтой о богатстве, как раз и закрылись.
Вопреки распространенным представлениям, наши учителя получают даже меньше, чем в государственных школах. Хороший уровень рентабельности, позволяющий поддерживать более высокий уровень оплаты труда в сравнении с преподавателями государственных школ, в моей школе достигается при обучении 100 человек. Сегодня у нас 62 учащихся, со средней оплатой за обучение 8 тыс. рублей в месяц.
Вообще-то, у нас в стране принята такая политика финансирования образовательного процесса, когда бюджетные деньги на обучение идут за учеником. Но частные школы Хабаровска почему-то из этой схемы оказались исключены. За детьми, обучающимися у нас, никакие средства не идут. Будто они и не российские дети вовсе. Мы имеем лицензию, аккредитацию, признаны полноправными участниками образовательного процесса, но как дело доходит до бюджетных средств, нас, вместе с учениками, не замечают, словно и нет таких. При этом в Москве механизм работает, и там частные школы получают бюджетные средства на каждого ребенка. В новом проекте федерального закона «Об образовании» есть пункт, открывающий действие схемы и в других субъектах РФ, но документ никак не может пройти через Госдуму. Мы же ждем его с нетерпением.
Существенной поддержкой, за которую мы очень благодарны, являются льготные ставки аренды муниципальных помещений. Все остальное - коммуналку, налоги и прочие необходимые расходы - мы несем на собственных «плечах» в полном объеме.
- Вы говорите, что ваши учителя получают меньше, чем в госшколах. Почему они тогда у вас работают?
- В государственных школах в настоящее время учителям работать сложно. Кроме того, что там большие классы, почти по 30 человек, еще и масса всяческой отчетности «висит» на педагоге, отвлекает избыточный контроль за учебным процессом, нередки случаи возникновения психологически нездоровой атмосферы в коллективах.
Идя к нам, специалисты выбирают не заработную плату, а условия труда. Здесь учитель занят только обучением. Он работает творчески, как артист, имея возможность каждый день представлять свои знания и демонстрировать педагогические таланты. При этом у нас нет жесткого графика работы, я не заставляю никого оставаться после уроков, отписываясь отчетами, поэтому после обеда наши преподаватели готовятся к новым занятиям по собственной программе и чаще - дома. Кроме того, в наших классах – не больше 15 учеников, здесь нет хамства и беспорядков. Я считаю, что дисциплина – основа образования, и стараюсь обеспечить ее в первую очередь. У нас нет и никаких конфликтов между учителями, никаких группировок, никакой внутренней борьбы и интриг. При этом люди видят и то, что мы стараемся по возможности повышать их материальное обеспечение. В частности, с этого учебного года на 20% поднимается часовая тарифная ставка. Поэтому сейчас мы, пожалуй, находимся уже близко к уровню оплаты в госшколах, но не он остается определяющим.
- Какие результаты демонстрируют ученики школы на ЕГЭ?
- У нас вполне средние показатели. Наиболее высокие результаты в Хабаровске дают специализированные государственные школы, в которые отбираются «сливки» детского населения. Мы же работаем со всеми учениками, не отбирая из дарований, а открывая таланты даже в тех учениках, на которых госшколы махнули рукой как на бесперспективных и не способных к обучению.
Мы пока не можем конкурировать с передовыми хабаровскими государственными общеобразовательными учреждениями, такими как «Лицей информационных технологий» или лицей «Ступени» по уровню технической оснащенности. Но я считаю, что в школе главное не интерактивные доски и компьютеры, а подготовка учителя и его отношение к ученику. Конечно, необходимо стремиться к вовлечению в учебный процесс инновационных технологий, но без учителя они никого ничему не научат.
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