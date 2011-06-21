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Маркетологи говорили о стратегии
В Хабаровске прошел седьмой форум маркетологов, темой которого стала поддержка целевой программы по малому и среднему бизнесу. В нем участвовали больше 100 человек.
По данным мэрии краевого центра, по результатам 2010 года Хабаровск занимает 2 место (после Красноярска) среди 15 крупных городов Дальнего Востока и Сибири по итоговым оценкам показателей эффективности работы муниципального образования. Между тем проведенное недавно среди регионов страны исследование «Предпринимательский климат России» оказалось неутешительными для хабаровчан. Хабаровский край был оценен как наихудший регион для предпринимательства (рядом с ним оказались Ростовская и Иркутская области). В целом предприниматели жаловались на невысокий спрос на некоторые отрасли, недостаточность финансирования, плохую кадровую подготовку и нечестную конкуренцию. Однако участники форума, как и положено маркетологам, принимали рынок таким, каков он есть, и больше говорили о маркетинговой стратегии предприятия. Кроме маркетологов на форум собрались менеджеры, специалисты по рекламе и PR, экономисты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска.
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