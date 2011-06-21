Болевые точки хабаровских строек

Громким событием на рынке жилищного строительства Хабаровска стало банкротство финансово-строительной компании «Мыс», возводившей жилой комплекс «Казачья гора». Как вообще в городе чувствует себя отрасль, какие проблемы тормозят стройки? Эти вопросы «ЗР» обсуждал с зам. директора по строительству департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Евгением КУЛИКОВЫМ.

- Сразу скажу: нынешнее градостроительное законодательство органам местного самоуправления оставляет лишь заявительный порядок оформления разрешения на строительство и на ввод, оформление документации и земли под строительство. Но и последний пункт в Хабаровске не действует, так как эта функция (по распоряжению земельными участками под строительство) перешла в 2007 г. к полномочиям краевой власти. Тем не менее, мониторинг объектов проводим.

В стадии строительства в год в среднем находятся более 100 жилищных объектов. В кризис к разряду проблемных относилась добрая половина. Сегодня большинство строек возобновлено.

- В каком состоянии сейчас «Мыс»?

- Вторая очередь комплекса «Казачья гора» значится как объект, на котором произведена остановка строительства. Первый дом введен в эксплуатацию. Второй является объектом незавершенного строительства. К нам уже обращался конкурсный управляющий компании «Мыс» за продлением разрешения на строительство – и такое разрешение уже продлили. Вместе с тем, по проектной документации объекта произошла серьезная корректировка. Но для нас основная проблема заключается не в проекте одного дома. Чтобы реализовать план комплексной застройки, необходимо произвести большие работы, в том числе и в части обязательств застройщика по расселению жителей домов подлежащих сносу. Решить этот вопрос не под силу предприятию-банкроту. Мы предложили нынешнему руководству компании «Мыс» посмотреть возможность привлечения других инвесторов. Предложение нашло понимание со стороны компании, и мы готовы начать двигаться по пути конкретизации договоренностей.

- Другой болевой точкой на карте Хабаровска является жилой комплекс «Парус», за положение дел на строительстве которого муниципалитет подвергался критике. Что сейчас происходит на объекте?

- Сегодня обе жилые части комплекса «Парус» введены в эксплуатацию. Причем оказанная поддержка – весьма материальна. К примеру, по технологическому подсоединению «Парусу» выставили около 21 млн рублей. Но объединенными усилиями удалось доказать, что у этого объекта нет такой потребности, и снизить цену почти до 7 млн рублей. В целом же, на технических условиях, в которых разбирались все вместе – город, край, сетедержатели, удалось сэкономить более 40 млн рублей.

Однако, по информации застройщика, ряд граждан до сих пор не выполнили свои обязательства перед ним – не оплатили свою долю. Поэтому пока заселены далеко не все квартиры.

Изначально граждане заключали договор с ТСЖ, которое являлось инвестором строительства. В договоре ТСЖ с застройщиком четко сказано, что оно обязуется оплачивать строительство согласно сметной стоимости. Согласно существующим нормативам, фактическая стоимость строительства квадратного метра увеличивается ежеквартально по определенным коэффициентам, а вовсе не из желаний застройщика, как может показаться со стороны. Так и возник конфликт: деньги с самого начала поступали не в полном объеме, что оттягивало сроки строительства и увеличивало его цену до тех пор, пока ситуация не зашла в тупик. Застройщик в поисках решений предлагал даже оплатить в итоге среднюю стоимость жилья между начальной и фактической, полученной после окончания стройки, на уровне 39 тыс. 500 рублей за кв. м. Но ни одно из предложений застройщика ТСЖ поддержано не было. Надо сказать, что указанное товарищество уже не является каким-то единым организмом. Более 120 человек из 288 вышли из него, заключив договоры долевого участия, внеся недостающую сумму и вступив в права владения своей недвижимостью.

- Но идея ТСЖ СССТ, в котором граждане платят в рассрочку, принадлежит вашему департаменту…

- Идея, но не организация. По муниципальной программе ТСЖ СССТ были построены три 4-подъездные десятиэтажки по Большой-Вяземской. Другой программы, предусматривающей непосредственное финансовое участие местного бюджета, не было.

Однако никто не мог запретить частным лицам, используя раскрученный к тому времени бренд муниципальной программы, зарегистрироваться под похожим названием. Так возникли ТСЖ СССТ-1, за ним ТСЖ СССТ-2, к созданию которых администрация города уже не имела никакого отношения. Надо сказать, что скопировано было не только название, но и принцип работы муниципальной программы. И это было бы хорошо… если бы устроители товарищества смогли обеспечить своевременное и полное финансирование обязательств, данных застройщикам.

К примеру, начав сбор денег, ТСЖ СССТ-1 не смогло привлечь достаточного количества желающих, почти половина площадей 560-квартирного дома осталась невостребованной и, естественно, никем не оплаченной. Невостребованные площади передали застройщику, которым являлось муниципальное унитарное предприятие. Пожалуй, только с этой стороны мэрия, как учредитель МУПа, и оказалась причастна к стройке. Но свои обязательства строители выполнили, привлекая кредиты и реализуя также переданные свободные квартиры, вкладывая полученные средства в достройку дома.

По информации застройщика, сегодня доля ТСЖ в финансировании жилищного комплекса не превышает и трети, его долг застройщику – свыше 130 млн рублей. Товарищество уже полтора года не вносит ни рубля на счет застройщика и, тем не менее, настаивает на передаче ему всех помещений здания, ежемесячно оплачивая дорогостоящую работу юристов. Именно так длился этот конфликт. Кроме того, там возникло еще одно ТСЖ, и началось новое оспаривание прав…

- В 2011 году, по плану мэрии, в городе должно быть построено около 280 тыс. кв. м жилья. Справитесь?

- По нашим расчетам, должно получиться не менее 290 тыс. кв. м. Зато в следующем году ожидается более чем 30-процентное снижение. Разрешений на новое строительство в 2009 и посткризисном 2010 году выдавалось немного, что, предполагаем, и проявится начиная с 2012-го. Свою роль в снижении объемов ввода играет и общая тенденция по переходу застройщиков на строительство квартир меньших площадей – рынок диктует своё.

Однако есть надежда на федеральные программы строительства жилья для военнослужащих и силовиков. В 2010 году появилось постановление правительства РФ, дающее определение параметров жилья эконом-класса: высота потолков, площади квартир, мероприятия по обустройству энергоэффективности и другое. Пока сложно справиться только с одним показателем – ценой такого жилья. В мае для Хабаровска, согласно постановлению Минрегионразвития России, она равнялась 34 тыс. 750 рублей за кв. м. А минимальная стоимость строительства жилья в таких параметрах у нас не опускается ниже 45 тыс. рублей.

Тем не менее мы разработали программу строительства жилья эконом-класса, предполагающую снижение себестоимости, чтобы соответствовать установленной министерством цене. Совместно с краевыми структурами ведем проработку других программ. Мы хотим на реальном примере доказать застройщикам, что и по такой цене можно строить с выгодой. Недавно выдали первое разрешение на строительство жилья эконом-класса. Дом будет построен на улице Кубяка.Надеемся, что положительные наработки этой стройки помогут другим застройщикам массово перейти к созданию жилья эконом-класса.