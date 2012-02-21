Доить коров в Кондратьевке будут роботы

В правительстве края подвели итоги работы сельскохозяйственных организаций за 2011 год и определили задачи на нынешний.

Среди приоритетных направлений в 2012 году станет возведение животноводческого комплекса в селе Кондратьевка района имени Лазо. Впервые на Дальнем Востоке будет внедрена технология роботодоения, а также системы регулирования процесса кормления и слежения за здоровьем животных. Новый коровник, рассчитанный на 480 голов, будет входить в общий животноводческий комплекс ОАО «Хорское». В задачах – создание на базе хозяйства образцово-показательного молочного производства с достижением надоя на 1 корову свыше 6000 кг молока в год.

Для обеспечения посевной 2012 запланировано подписание соглашения о снижении цен на отдельные виды нефтепродуктов для сельскохозяйственных товаропроизводителей между ОАО «Хабаровскнефтепродукт» и министерством сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.

"Золотой Рог Хабаровск".