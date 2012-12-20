Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Электроэнергия в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года подорожает на 12%
20 Декабря 2012, 15:16 | Хабаровск
Тарифы на электроэнергию для населения в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года повысятся на 11,9%, на тепло - на 7,1%, говорится в материалах краевого комитета по ценам и тарифам.
Так, для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, стоимость киловатт-часа составит 3,47 рубля; для населения, проживающего в домах с электрическими плитами и сельского населения, - 2,43 рубля.
Тариф на тепловую энергию повысится до 1 310,63 руб./Гкал (в 2012 году составил 1 223,6 руб/Гкал).
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) для Хабаровского края на 2013 год установила максимальную планку роста тарифа на тепло в 13%.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Новости тематики
- В Хабаровске прошел III Всероссийский форум "Кадры для модернизации ЖКХ"
- ЖКХ Хабаровского края поставят на контроль общественников
- Электроэнергия в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года подорожает на 12%
- Работе хабаровских ресурсоснабжающих предприятий угрожают долги военных
- Некоторые районы Хабаровского края серьезно отстают в вопросах завоза топлива и ремонта инфраструктуры ЖКХ
- Хабаровчане стали меньше жаловаться на ЖКХ
- В Хабаровске может появиться электронная система согласования в строительстве
- Хабаровская администрация выделила гранты для ЖКХ
- Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае подверглись шоковой заморозке
- Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае подверглись шоковой заморозке
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
Loading...