Электроэнергия в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года подорожает на 12%

Тарифы на электроэнергию для населения в Хабаровском крае с 1 июля 2013 года повысятся на 11,9%, на тепло - на 7,1%, говорится в материалах краевого комитета по ценам и тарифам.

Так, для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, стоимость киловатт-часа составит 3,47 рубля; для населения, проживающего в домах с электрическими плитами и сельского населения, - 2,43 рубля.

Тариф на тепловую энергию повысится до 1 310,63 руб./Гкал (в 2012 году составил 1 223,6 руб/Гкал).

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) для Хабаровского края на 2013 год установила максимальную планку роста тарифа на тепло в 13%.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.