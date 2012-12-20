Хабаровчане полетели за рубеж

В ноябре услугами аэропорта Хабаровск воспользовались 147 285 человек, что на 16% больше, чем в ноябре прошлого года. Значительное увеличение пассажиропотока отмечено на международных направлениях - прирост составляет 32,5%, - только в минувшем месяце было обслужено 33 757 пассажиров.

Растет число пассажиров и на внутренних воздушных линиях, в ноябре это 113 528 человек, что выше прошлогодних показателей на 12%. Общий грузооборот увеличился на 16% и составил более 2 455 тонн. В целом, по итогам производственной деятельности за 11 месяцев 2012 года аэропорт Хабаровск (Новый) обслужил 1 732 241 человека, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.