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Хабаровское УФАС подвело Росрыболовство под монополию

19 Июля 2011, 16:07 | Хабаровск

Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) подозревает Амурское территориальное управление Росрыболовства в установлении монополии на пользование рыбопромысловыми участками для отдельных рыболовецких предприятий.

Как сообщила пресс-служба Хабаровского УФАС, Росрыболовство при организации конкурса на право пользования рыбопромысловыми участками в конкурсной документации установило ограничение количества рыбопромысловых участков на одного победителя конкурса в размере 35% без учета сложившейся инфраструктуры рыбопромысловой деятельности на территории Нанайского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Советско-Гаванского муниципальных образований.

Таким образом Россрыболовство нарушило ФЗ «О защите конкуренции» (часть 1 статьи 15). Это может привести к тому, считают в ФАС, что рыбопромысловые участки будут распределены между ограниченным числом участников - 3-5 участников конкурса на территории одного района - и негативно повлияет на конкурентную среду, а также на социально-экономическую обстановку муниципальных образований края.

«С целью обеспечения равных конкурентных условий осуществления деятельности на рынке промышленного и прибрежного рыболовства всех рыболовецких предприятий, минимизации возможности монополизации рыбопромысловой отрасли ограниченным количеством хозяйствующих субъектов Амурскому территориальному управлению Росрыболовства предписано снизить установленное ограничение до 10-15%», - приводятся в сообщении слова руководителя Хабаровского УФАС Валентина БОДРОВА.

По заявлению Хабаровского УФАС России Арбитражный суд Хабаровского края приостановил проведение конкурса по отдельным муниципальным образованиям. Слушание дела назначено на 19 июля 2011 года.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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