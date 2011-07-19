Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровское УФАС подвело Росрыболовство под монополию
Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) подозревает Амурское территориальное управление Росрыболовства в установлении монополии на пользование рыбопромысловыми участками для отдельных рыболовецких предприятий.
Как сообщила пресс-служба Хабаровского УФАС, Росрыболовство при организации конкурса на право пользования рыбопромысловыми участками в конкурсной документации установило ограничение количества рыбопромысловых участков на одного победителя конкурса в размере 35% без учета сложившейся инфраструктуры рыбопромысловой деятельности на территории Нанайского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Советско-Гаванского муниципальных образований.
Таким образом Россрыболовство нарушило ФЗ «О защите конкуренции» (часть 1 статьи 15). Это может привести к тому, считают в ФАС, что рыбопромысловые участки будут распределены между ограниченным числом участников - 3-5 участников конкурса на территории одного района - и негативно повлияет на конкурентную среду, а также на социально-экономическую обстановку муниципальных образований края.
«С целью обеспечения равных конкурентных условий осуществления деятельности на рынке промышленного и прибрежного рыболовства всех рыболовецких предприятий, минимизации возможности монополизации рыбопромысловой отрасли ограниченным количеством хозяйствующих субъектов Амурскому территориальному управлению Росрыболовства предписано снизить установленное ограничение до 10-15%», - приводятся в сообщении слова руководителя Хабаровского УФАС Валентина БОДРОВА.
По заявлению Хабаровского УФАС России Арбитражный суд Хабаровского края приостановил проведение конкурса по отдельным муниципальным образованиям. Слушание дела назначено на 19 июля 2011 года.
Новости тематики
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Транснефть" переименовала свою дочернюю структуру на Дальнем Востоке
- "Порт Ванино" в 2013 году добился рекордных показателей перевалки
- Автобензины Хабаровского НПЗ удостоены золотой медали
- "Роснефть" перебирается из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск
- В Хабаровске открылся приморский "Эрмитаж"
- Хабаровск за 12 лет город стал «освещеннее» на 114 километров
- Малая авиация Хабаровского края готовится к взлету
- Аэропорт Хабаровск готов к приему А380
- Домохозяйки Хабаровска будут мыть посуду инновациями
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"