Лесная отрасль Хабаровского края: рынок прогнется под нас

В 2012 году в Хабаровском крае заканчивается срок реализации программы развития деревопереработки, принятой в 2005 году. Летом этого года на расширенном заседании правительства региона планируется подвести итог прошедших лет и рассмотреть проект новой программы развития лесного комплекса на срок до 2020 года.

О том, с чем край подходит к очередному этапу, «ДК» рассказал заместитель министра природных ресурсов края – председатель комитета лесной промышленности Вячеслав КОВАЛЕВ.

– В основе развития деревопереработки – создание крупных деревоперерабатывающих производств, которые должны стать базой лесной промышленности региона. За время действия программы нам удалось сформировать на территории края 5 крупных инвестиционных проектов, 3 из которых уже завершены, 2 находятся в стадии строительства.

Завершена первая очередь строительства на большом проекте компании «Аркаим». Здесь созданы основные перерабатывающие мощности, на основе которых предполагается доведение продукции до более высоких степеней передела. Вначале, например, был выпуск сухих пиломатериалов, сейчас они подвергаются еще склеиванию, сращиванию, профилированию, в линейке продукции появляются мебельные и домостроительные щиты, отходы формируются в топливные пилеты и т. д.

Активно реализуют проекты деревообработки предприятия компании «Бизнес-маркетинг». ООО «Амур-форест» в поселке Березовый Солнечного района первым сдало в эксплуатацию свой завод по выпуску сухих пиломатериалов еще в 2007 году. Теперь рядом ООО «Азия-лес» начинает строить еще один завод того же холдинга, который позволит вдвое увеличить выпуск высококачественных пиломатериалов, с применением уже сращивания и профилирования.

ООО «Римбунан Хиджау групп» построило завод по выпуску плит МДФ в поселке Хор района им. Лазо. Завод ввели в эксплуатацию в минувшем году, в этом году он выдаст около 45 тыс. тонн продукции, на проектную мощность в 150 тыс. тонн должен выйти на третий год своей работы. Важность этого производства еще и в том, что оно строится на использовании низкокачественной древесины, обычно идущей в отходы при разработке лесных участков.

«Дальлеспром», вошедший в холдинг «РФП-групп», создает в Амурске центр лесопереработки. Во II квартале этого года в строй войдет первая очередь, предполагающая выпуск лущеного шпона из лиственницы. В программе второй очереди – выпуск пиломатериалов уже в следующем году. Реализация третьей очереди создаст производство плит МДФ. То есть процесс предполагает использование высококачественной древесины для производства шпона, древесины среднего качества для выработки пиломатериалов, низкокачественного сырья и отходов двух предыдущих производств – для получения МДФ.

В начальной стадии строительства находится проект компании «Дальевролес» в поселке Харпичан. Здесь подготовлена площадка, подведена железнодорожная ветка, разработана лесовозная дорога, начались заготовки сырья. Инвесторы планировали производить пиломатериалы и фанеру, но с выбором последнего продукта окончательного решения пока нет, так как в последние годы фанера сильно упала в спросе и, скорее всего, технологию заменят на производство востребованной рынком продукции.

Сейчас в крае перерабатывается около 30% заготавливаемой древесины – до 1 млн 600 тыс. куб. м. По итогам 2011 года мы вышли на объемы производства пиломатериалов, превышающие показатели 2008 года – 870 тыс. куб. м. После выхода на проектную мощность всех создаваемых сейчас производств, переработка составит не менее 5 млн куб. м, что позволит достичь показателей выпуска пиломатериалов, зафиксированных в 1991 году – около 2,2 млн куб. м. Но сравнить можно только статистику. Новая продукция будет совершенно иной – она высочайшего качества, полностью встроена в мировой рынок потребления.

– Правительство края много говорит о необходимости строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске, использующего все отходы лесозаготовок и способного довести лесопереработку до законченного цикла. Но пока этот проект не готовится к реализации. Почему?

– Единственная компания, способная реализовать данную идею, – «Дальлеспром», имеющая ресурсы не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, в Амурской области. Однако цена строительства сегодня уже превышает 40 млрд рублей. И потребуется больше 10 лет на возврат данных вложений. Такая экономика холдинг «РФП групп» пока не устраивает. При этом никто от него не отказывается: ищем возможные варианты частно-государственного партнерства, присматриваемся к ресурсам новых институтов развития Дальнего Востока, создаваемых государством, думаем, как сформировать более привлекательные условия для начала работ.

– Важнейший вопрос для производителей – сбыт. Во время разработки программы лесопереработки, скептики говорили, что Япония, например, или Китай, покупают у нас лес, но никогда не будут брать пиломатериалы – там свое производство и рынок поделен, как везде в мире. За счет чего удалось преодолеть этот барьер?

– Да, сейчас ни одно из действующих в крае крупных лесоперерабатывающих предприятий не имеет проблем со сбытом своей продукции, поставки которой за рубеж расписаны на годы вперед. «Амур-форест» продает пиломатериалы Европе. Морем в Европу везет продукцию «Аркаим». Даже в центральную Россию везем продукцию из лиственницы, которая и является нашим естественным преимуществом на рынках. У нас в крае около 60-70% запасов лиственницы, аналогов которой в мире нет. И продукция из нее является уникальной, не имеет конкуренции, всегда будет находить спрос. При этом нишу продукции из нашей лиственницы не сможет занять никакой другой производитель ни в Японии, ни в Китае, если только мы сами не отправим ему дешевое сырье. Поэтому часто не мы подстраиваемся под потребителей, а они под нас. Впрочем, и наша елка превосходит по качеству многие образцы быстрорастущих деревьев, заготавливаемых в зарубежных странах. Поэтому внешний рынок под нас все равно «прогнется».

– А внутренний? На недавней краевой предпринимательской конференции поднимался вопрос отсутствия местного сырья для мебельного производства…

– Проблемы на местном рынке мебельных материалов возникли после прошлогоднего пожара на Амурском ДОКе, который специализировался на выпуске плит ЛДСП, составляющих основу мебельного производства. Этот завод был ориентирован исключительно на внутренний рынок. Сейчас идет реконструкция предприятия, в ходе которой его собственником – холдингом «Дальлеспром» – принято решение вдвое увеличить мощность, включив его в единую производственную цепочку центра глубокой переработки древесины в Амурске. ЛДСП производит еще «Аркаим». Предприятие готово перенаправить часть продукции на внутренний рынок, но не согласно отпускать его дешевле, чем продает за рубеж, – необходимо возвращать миллиардные кредиты. Кстати, руководство «Аркаима» уже и само задумывается о начале производства мебели на базе компании. Во всяком случае, сейчас рассматриваются различные перспективные варианты расширения производства на данном направлении.

А вообще, на внутренний рынок, отличающийся небольшими размерами, мы ориентируем сегодня компании малого и среднего бизнеса. Они имеют небольшие участки лесозаготовки, не могут создать большого производства для выхода на международную торговлю, но и продавать дальше сырье все сложнее. Потому мы предлагаем владельцам малого бизнеса организовывать небольшие мощности по выпуску лесопродукции для нужд местного населения и корпоративных потребителей.

– Какие цели ставятся перед проектом новой программы, с горизонтом до 2020 года?

– Расчетная лесосека в Хабаровском крае – 11,5 млн куб. м в год. Сейчас используется чуть больше половины этих объемов. Наша задача – вовлечь в экономический оборот все имеющиеся ресурсы, абсолютное большинство которых будет подвергаться переработке на территории края. Поэтому перспектива ближайших 8 лет – дальнейший рост добычи и переработки с использованием эффективных методик лесовосстановления. Кстати, начало строительства ЦБК в этот период станет важнейшей задачей программы. Возникают и новые для нас подходы в использовании лесных ресурсов. Уже существует принципиальная договоренность с компанией «Римбунан Хиджау» о начале плантационного выращивания древесины в районе им. Лазо. В будущем лесопереработчик сможет снабжать свой завод в поселке Хор выращенной рядом древесиной. Повсеместно должны уйти в прошлое технологии сплошных рубок. Необходимо окончательно побороть промышленное браконьерство при лесозаготовках. Большую работу предстоит провести по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. В целом программа должна обеспечить комплексное развитие лесной промышленности в современных условиях, позволяющее государству получать максимальный мультипликативный эффект от лесных ресурсов, расположенных в Хабаровском крае.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».