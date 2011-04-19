«Клубничные» грядки

За последние несколько лет в Хабаровске значительно возросло количество магазинов интимных товаров. По мнению самих участников этого рынка, спрос на данную продукцию, о которой обычно не принято говорить во всеуслышание, постоянно растет.

- 10 лет назад, когда в Хабаровске появились первые такие магазины, интимные товары воспринимались общественностью как нечто непристойное и постыдное, - рассказала «ЗР» директор хабаровской сети магазинов интимных товаров «Клубничка», психолог-психоаналитик, семейный консультант Генриетта ЖЕРНАКОВА. - Но подобное настороженное отношение, на мой взгляд, всегда проявляется к чему-то новому и непривычному. Сегодня оно уже несколько изменилось. Люди стали внимательнее относиться к себе, грамотнее и осведомленнее в различных вопросах интимной жизни.

Примечательно, что сами торговые точки расположены преимущественно в спальных районах города. По словам Генриетты Жернаковой, данная категория товаров не случайно называется интимной и потому распространяется, как правило, именно вблизи крупных жилых кварталов, а не в центральных общественных местах. Это, в свою очередь, также позволяет сводить к минимуму конкуренцию между магазинами разных предпринимателей.

- На сегодняшний день предложение на этом рынке полностью соответствует спросу, и открытие новых точек, на мой взгляд, пока нецелесообразно, - считает Генриетта Жернакова. - К тому же важно понимать, что в таких салонах должна быть высокая культура обслуживания, которую было бы трудно обеспечить, открывая магазины подобно пивным ларькам. Данная продукция сама по себе предназначена для привнесения разнообразия в интимную жизнь людей и иногда даже для возвращения утраченной гармонии в отношениях супружеской пары. Поэтому умение дать грамотную консультацию - важнейшее требование к продавцам-консультантам.

Отметим также, что основная часть интимных товаров, реализуемых в Хабаровске, рассчитана на людей со средним достатком, и не только для мужчин. Возраст покупателей варьируется от 18 до 70 лет. Тем более данную продукцию, так же, как алкоголь и сигареты, по закону запрещено отпускать лицам, не достигшим совершеннолетия. Что касается производителей, то львиная доля «игрушек» для взрослых поставляется на хабаровский рынок из Китая (около 70%), остальные 30% делят между собой Россия, Польша и США.