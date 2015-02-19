Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули

Общая отрицательная динамика по рынку аренды наблюдается впервые с 2009 года. Она связана в том числе с общим ажиотажем на смежном рынке купли-продажи квартир, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные исследований.

За 2014 год сильнее всего в России подешевела аренда жилья в Волгоградской области — на 17% (с 16 тыс. до 13,3 тыс. рублей). В Хабаровском крае ставки опустились на 16,8%, достигнув 21,4 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку Калининградская область, где падение составило 16,6% (15,6 тыс. рублей против 18,7 тыс. рублей в 2013 году). Такие данные приводятся в совместном исследовании Domofond.ru и Avito.ru.

При этом часть городов продемонстрировала небольшой рост средних арендных ставок (по всем предложениям) — предсказуемо больше всех подорожало проживание в Москве, где средняя цена аренды квартиры в месяц выросла с 48,1 тыс. до 51,5 тыс. рублей (рост 7,3%). Следом идет Рязанская область, где рост составил 7% и средние цены остановились на уровне в 16,5 тыс. рублей за квартиру в месяц. Санкт-Петербург занял восьмое место по росту цен (3,8%), при этом по цене аренды он уверенно занимает второе место после Москвы. Снять квартиру здесь обойдется в 32 тыс. рублей.

Как отмечается в исследовании, отрицательную динамику продемонстрировало большинство регионов, поэтому средняя цена аренды жилья в России упала на 2%. Если в декабре 2013 года арендодатели просили в среднем 22 338 рублей за квартиру, то спустя год эта цифра уменьшилась до 21 944 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.