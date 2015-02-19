www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули

19 Февраля 2015, 12:33 | Хабаровск

Общая отрицательная динамика по рынку аренды наблюдается впервые с 2009 года. Она связана в том числе с общим ажиотажем на смежном рынке купли-продажи квартир, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные исследований.

За 2014 год сильнее всего в России подешевела аренда жилья в Волгоградской области — на 17% (с 16 тыс. до 13,3 тыс. рублей). В Хабаровском крае ставки опустились на 16,8%, достигнув 21,4 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку Калининградская область, где падение составило 16,6% (15,6 тыс. рублей против 18,7 тыс. рублей в 2013 году). Такие данные приводятся в совместном исследовании Domofond.ru и Avito.ru.

При этом часть городов продемонстрировала небольшой рост средних арендных ставок (по всем предложениям) — предсказуемо больше всех подорожало проживание в Москве, где средняя цена аренды квартиры в месяц выросла с 48,1 тыс. до 51,5 тыс. рублей (рост 7,3%). Следом идет Рязанская область, где рост составил 7% и средние цены остановились на уровне в 16,5 тыс. рублей за квартиру в месяц. Санкт-Петербург занял восьмое место по росту цен (3,8%), при этом по цене аренды он уверенно занимает второе место после Москвы. Снять квартиру здесь обойдется в 32 тыс. рублей.

Как отмечается в исследовании, отрицательную динамику продемонстрировало большинство регионов, поэтому средняя цена аренды жилья в России упала на 2%. Если в декабре 2013 года арендодатели просили в среднем 22 338 рублей за квартиру, то спустя год эта цифра уменьшилась до 21 944 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: аренда  цены  рынки  Хабаровск  жилье  недвижимость 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru