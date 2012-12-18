В Хабаровске открылся приморский "Эрмитаж"

Приморский бизнес продолжает освоение региона. На прошлой неделе в Хабаровске открылся бутик коллекционных ароматов и косметики «Эрмитаж». Представленные в нем марки следуют принципу: нет ничего невозможного, да здравствуют эксперименты, чем необычней - тем интересней.

«Мы не сразу на это решились: нашему владивостокскому бутику осенью исполнилось уже пять лет, - признается совладелица «Эрмитажа» Наталья ГАНИЧЕВА. - Все-таки мы предлагаем не коммерческие тиражированные продукты, а нишевые парфюм и косметику, рассчитанные на определенного покупателя. Но наши хабаровские клиенты убедили нас пойти на этот шаг. Кстати, предпочтения владивостокцев и хабаровчан заметно отличаются. Тем интереснее узнать, как примет наши продукты не знакомая с ними часть хабаровской аудитории, и как при этом расставит акценты. Уверена, будет по-другому.

Мы намеренно представляем в Хабаровске широкий выбор селективного парфюма, специально заказав даже те линейки, что когда-то «не пошли» во Владивостоке. Не все измеряется коммерческим успехом. И если мы позиционируем бутик, как коллекционный, то, как в хорошей парфюмерной «библиотеке» здесь должны быть все знаковые ароматы. Мы готовы к тому, что новая аудитория будет принимать их постепенно. Европейский нишевый парфюм вообще воспринимается непросто. Это вопрос культуры ношения ароматов, владеть которой - такой же признак хорошего тона, как умение отличить шардоне от гарганеги».

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.