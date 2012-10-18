В Хабаровском крае завершена лососевая путина

На материковом побережье Охотского моря по причине сложных погодных условий и паводковых вод путина сложилась не совсем удачно. Гораздо лучше дела обстояли на Амуре и в подзоне Приморье. Вылов в реке Амур в текущем году составил 36,2 тыс. тонн, что на 13,5 тыс. тонн больше, чем в 2010 г. Об этом сообщает РИА Fishnews со ссылкой на Министерство природных ресурсов Хабаровского края.