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В Хабаровском крае завершена лососевая путина
18 Октября 2012, 20:08 | Хабаровск
По предварительным данным, в Хабаровском крае вылов в этом году составил более 50 тыс. тонн. Ученые отмечают, что это рекордный показатель за последние 100 лет.
На материковом побережье Охотского моря по причине сложных погодных условий и паводковых вод путина сложилась не совсем удачно. Гораздо лучше дела обстояли на Амуре и в подзоне Приморье. Вылов в реке Амур в текущем году составил 36,2 тыс. тонн, что на 13,5 тыс. тонн больше, чем в 2010 г. Об этом сообщает РИА Fishnews со ссылкой на Министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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