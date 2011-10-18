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В Хабаровске ищут возможность привлечения в сферу ЖКХ частных инвестиций
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ поручил главам районных и городских администраций подготовить и представить на рассмотрение краевого правительства планы модернизации коммунального комплекса.
- На протяжении многих лет администрации районов уделяли недостаточно внимания ремонту инженерных коммуникаций. Средства на их модернизацию выделялись из бюджетов муниципальных образований по остаточному принципу, - отметил Вячеслав Шпорт на совещании с главами районов и руководителями жилищно-коммунальных ведомств. - Если в ближайшие 2-3 года не провести массовое обновление коммунальных сетей, ситуация может перерасти в критическую. Необходимо разработать эффективную программу комплексной модернизации коммунальной сферы.
Пресс-центр правительства края сообщает со ссылкой на данные краевого министерства ЖКХ, что общая протяженность тепловых, водопроводных и канализационных сетей в регионе сегодня составляет около 16 тысяч километров. Основная часть коммуникаций была построена еще в 70-80 годы прошлого столетия. К настоящему моменту в большинстве районов их изношенность превысила предельно допустимые значения и составляет около 65%.
Как говорит министр ЖКХ края Анатолий ЛИТВИНЧУК, норматив замены коммуникаций не должен опускаться ниже 5% в год. Это тот минимальный объем, при котором коммунальные организации могут обеспечить бесперебойную работу сетей. Однако на протяжении последних десятилетий даже этот норматив выполнялся не более чем на 4%, что и привело к так называемому накоплению износа. Негативную картину усугубляет тот факт, что примерно 7-8% всех сетей являются бесхозными. Кроме того, ежегодно более трети компаний, обеспечивающих работу ЖКХ, разоряются, так и не израсходовав выделенные на ремонт средства.
Руководители территорий края также указывают на ряд серьезных причин, препятствующих выполнению планового ремонта. Глава Хабаровского района Владимир АЛЕШКО отмечает, что в течение последних лет рост цен на энергоресурсы зачастую опережал затраты, предусмотренные в тарифе на их покупку. На фоне постоянного дефицита потребительских платежей этот фактор становился решающим при выделении средств на ремонт сетей.
Губернатор края призвал районные власти обратить особое внимание на возможность привлечения в сферу ЖКХ частных инвестиций. В качестве примера он привел опыт Охотского района, где был запущен пилотный проект развития местного ЖКХ с использованием государственно-частного партнерства.
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