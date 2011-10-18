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100 коров голландской породы голштин-фризен прибыли в Хабаровский край
100 коров голландской породы «голштин-фризен» прибыли грузовым транспортом в Хабаровский край из Иркутской области в рамках федеральной программы поддержки сельхозпроизводителей.
Как сообщает пресс-центр правительства края, это первая партия высокопродуктивного племенного скота, которая приобретена при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия края через ОАО «Росагролизинг» у иркутских селекционеров. Всего для обновления поголовья сельхозхозяйств края закуплено 250 племенных телок. Первые 100 голов поступят в Бикинский район в сельхозпредприятие «Лермонтовское». Остальную часть, предназначенную для животноводческого комплекса «Сергеевское» Хабаровского района, доставят в краевую столицу к концу октября.
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