Хабаровчане заждались второго мультиплекса

Работы по установке цифрового вещания программ второго мультиплекса на всей территории Хабаровского края закончатся в конце 2013 года, заявил главный инженер ФГУП РТРС ДВРЦ Эдуард ТИЩЕНКО на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» в Хабаровске.

«5 июня в Хабаровске было прекращено цифровое наземное вещание в стандарте DVB-T. Для приема сигнала в стандарте DVB-T2 пользователям необходимо приобрести новые приставки. Ежедневно с вопросами по переходу на новый формат к нам поступает до 400 обращений», - сказал Эдуард Тищенко.

Начальник отдела развития сетей цифрового вещания РТРС ДВРЦ Сергей ШКАЛЫГИН добавил, что некоторые приставки DVB-T2, продаваемые в магазинах, не поддерживают специальный режим цифрового вещания.

По его словам, в настоящее время вещание телепрограмм осуществляется в стандарте DVB-T2 в тестовом режиме, проводятся работы по технологической настройке оборудования. В ходе тестового вещания возможно временное отсутствие отдельных программ мультиплекса, а также перерывы в вещании.

«Первый мультиплекс включает в себя 10 телепрограмм. В состав второго мультиплекса входят пока девять каналов, вещание которых сегодня осуществляется только на Хабаровск и прилегающую территорию. На территории Хабаровского края вещание программ второго мультиплекса планируется начать в четвертом квартале 2013 года», - уточнил Сергей Шкалыгин.

По его словам, телеканалы третьего мультиплекса увидят жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, так как мультиплекс рассчитан на города с численностью более 200 тыс. человек.

«Сейчас для установки цифрового вещания третьего мультиплекса закупается оборудование. В него войдут региональные каналы, но какие именно - будет известно в течение 2013 года», - сообщил Сергей Шкалыгин.

Представители РТРС ДВРЦ заверили, что для просмотра третьего мультиплекса новая приставка не потребуется.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.