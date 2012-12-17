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Поставки газа в Хабаровский край достигли 10 млрд кубических метров

17 Декабря 2012, 10:02 | Хабаровск

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» от имени консорциума «Сахалин-1» объявила о том, что суммарный объем газа, поставленного проектом «Сахалин-1» потребителям Хабаровского края с момента начала поставок, достиг 10 млрд кубических метров.

«Проект «Сахалин-1» остается основным источником бесперебойных поставок экологически чистого топлива предприятиям и населению российского Дальнего Востока, - говорит президент «Эксон Нефтегаз Лимитед» Джеймс ТЭЙЛОР. - Проект обеспечивает энергетическую стабильность в Хабаровском крае и таким образом вносит свой вклад в реализацию планов правительства Российской Федерации по газификации Дальневосточного региона».

Консорциум «Сахалин-1» осуществляет поставки газа в Хабаровский край с 2005 года на основе договоров, заключенных с двумя крупнейшими покупателями: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и газораспределительная компания ОАО «Хабаровсккрайгаз». Проект «Сахалин-1» обеспечивает стабильность поставок газа своим клиентам, а в ряде случаев поставлял увеличенные объемы для удовлетворения возросшего, вследствие суровых зимних условий, спроса на газ.

По мере ввода в строй газовых энергоблоков и расширения покупателями газа своей газовой инфраструктуры и мощностей ожидается дальнейший рост ежегодных объемов поставок газа проекта «Сахалин-1» потребителям Хабаровского края. С момента начала поставок за пять лет в Хабаровский край было поставлено 5 млрд кубических метров газа, а следующий рубеж в 10 млрд кубических метров был достигнут менее чем за три года. Дальнейшие поставки газа по действующим договорам будут удовлетворять спрос на газ потребителей в Хабаровском крае до 2025 года.

«Дальневосточный капитал», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: энергоснабжение  газовые проекты  мощности  экология  энергопоставки  газоснабжение  инфраструктура  газификация  газ 



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