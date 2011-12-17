В Хабаровском крае продолжается газификация

1 ноября в поселке Горный Солнечного района Хабаровского края состоялась церемония открытия газовой котельной. Объект построен в рамках Программы газификации Хабаровского края.

Как и планировалось, в октябре 2011 года в Солнечном районе завершено строительство межпоселкового газопровода от поселка Солнечный до котельной поселка Горный протяженностью 13,2 км, газораспределительного пункта, и котельной в Горном мощностью 9,15 МВт. В результате со сжиженного на природный газ переведено 800 квартир. Затраты для жителей при использовании нового вида топлива сократятся в три раза.

Стоимость проекта оценивается более чем в 64 миллиона рублей, сообщили в пресс-центре Правительства Хабаровского края.

«В Хабаровском крае создана разветвленная газотранспортная сеть. Сегодня мы работаем над газификацией 26 населенных пунктов края», – отметил на церемонии открытия котельной губернатор края Вячеслав Шпорт.

Он осмотрел новую котельную, состоящую из нескольких модулей, производство и комплектация которых производились на новосибирском заводе блочной-модульных котельных «ИТ Синтез». Вячеслав Шпорт отметил, что блоки котельной укомплектованы современным высокотехнологичным оборудованием, новый объект энергетики будет работать полностью в автоматическом режиме. На котельной установлено три газовых котла Buderus мощностью по 3,05 МВт. Годовое потребление природного газа составит около 4,0 миллионов кубометров.

«Экономический эффект для бюджета Хабаровского края составит 27,4 миллиона рублей в год, которые будут направлены на строительство и восстановление других коммунальных объектов. Всего в этом году в крае появится шесть модульных котельных на природном газе. Кроме Горного, в октябре введена в эксплуатацию подобная котельная в селе Осиновая Речка, а в начале ноября мы завершим работы на четырех котельных в Николаевском районе», – подчеркнул глава края. Завод блочной-модульных котельных «ИТ Синтез» осуществляет производство и монтаж котельных для села Красное и Аэропорт Новониколаевского района Хабаровского края.