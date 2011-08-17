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Переработка даст подработку

17 Августа 2011, 15:22 | Хабаровск

В 2011 году в основной капитал горнодобывающей, лесопромышленной и рыбохозяйственной отраслей Хабаровского края планируется привлечь 16 млрд 458 млн рублей инвестиций.

По данным министерства природных ресурсов края, за первое полугодие текущего года инвесторы вложили в отрасли переработки порядка 7 млрд 631 млн рублей, в том числе в горнодобывающий комплекс – 3 млрд 150 млн рублей, лесопромышленный комплекс – 4 млрд 246 млн рублей, рыбохозяйственный комплекс - 235 млн рублей. Как сообщает пресс-центр правительства региона, к 2015 году новые мощности позволят довести добычу золота до 17550 кг в год. Четыре стоящихся лесообрабатывающих комплекса будут перерабатывать до 40% заготавливаемого леса, производить 140 тысяч условных куб. м ДСП и 250 тысяч условных куб.м плит МДФ. Новые производства по переработке природных ресурсов создадут 3250 рабочих мест, увеличат поступления в бюджет примерно на 1 млрд 500 млн рублей в год.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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