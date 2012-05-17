В Хабаровске земля для многодетной семьи в дефиците

В правительстве Хабаровского края обсудили проблему предоставления земли многодетным семьям, имеющим право на бесплатный участок в соответствии с региональным законом №100 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края».

Пресс-служба правительства края сообщает, что жителями региона уже подано более 10 000 заявлений на предоставление земли. По оценке краевого министерства имущественных отношений, ожидаемое количество - около 12000.

Причем большинство многодетных семей желает получить участки в Хабаровске и Хабаровском районе (более 8000 заявлений). Сейчас основная проблема – дефицит свободной земли для индивидуальной жилой застройки в этих двух муниципальных образованиях. По информации администрации Хабаровска, на территории города можно предоставить не более 850-1000 земельных участков.

«Золотой Рог».