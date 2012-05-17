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Строители-индивидуалы получат в Хабаровске экспозицию
В июле в Хабаровске откроется первая на Дальнем Востоке постоянно действующая выставка индивидуального домостроения и современных строительных технологий. На ней можно будет увидеть одновременно все известные на сегодняшний день технологии эффективного малоэтажного домостроения.
В экспозицию, которая разместится на площади более 4 тысяч квадратных метров, войдут образцы красивых выставочных домов в масштабе 1:1 от лучших компаний-производителей. Здесь можно будет получить консультацию специалистов, а также оформить заказ. Кроме того, в пресс-службе мэрии города уточнили, что выставочный дом будет работает как шоу-рум для производителей внутреннего оборудования: на выставочной площадке разместится все, с чем связано проживание в частном доме.
Тематические разделы выставки: загородные дома, коттеджи, дачные дома, гаражи, беседки; современные строительные и отделочные материалы; ландшафтный дизайн и проектирование; ландшафтные материалы, архитектурные формы; системы тепло-, газо-, водоснабжения, канализации; безопасность.
«Золотой Рог».
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