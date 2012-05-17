www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Строители-индивидуалы получат в Хабаровске экспозицию

17 Мая 2012, 17:26 | Хабаровск

В июле в Хабаровске откроется первая на Дальнем Востоке постоянно действующая выставка индивидуального домостроения и современных строительных технологий. На ней можно будет увидеть одновременно все известные на сегодняшний день технологии эффективного малоэтажного домостроения.

В экспозицию, которая разместится на площади более 4 тысяч квадратных метров, войдут образцы красивых выставочных домов в масштабе 1:1 от лучших компаний-производителей. Здесь можно будет получить консультацию специалистов, а также оформить заказ. Кроме того, в пресс-службе мэрии города уточнили, что выставочный дом будет работает как шоу-рум для производителей внутреннего оборудования: на выставочной площадке разместится все, с чем связано проживание в частном доме.

Тематические разделы выставки: загородные дома, коттеджи, дачные дома, гаражи, беседки; современные строительные и отделочные материалы; ландшафтный дизайн и проектирование; ландшафтные материалы, архитектурные формы; системы тепло-, газо-, водоснабжения, канализации; безопасность.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru