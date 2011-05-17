Страхи вокруг Японского моря

Приближается сезон летних отпусков, и многие дальневосточники уже сегодня думают о том, где и как организовать долгожданный отдых. Какие туристические направления пользуются наибольшим спросом у хабаровчан, и как повлияла японская радиация на популярность отдыха в Приморье, решил выяснить «ЗР Хабаровск».

Как отмечают хабаровские тур-операторы, специализирующиеся на выездном туризме, наиболее востребованными направлениями традиционно остаются Таиланд, курорты Желтого моря (Китай) и страны Европы. Кроме того, в 2011 году появился целый ряд новых чартерных рейсов, позволяющих напрямую вылетать из Хабаровска в Бэйдайхэ, Вэйхай (КНР), Барселону (Испания) и Турцию, что, несомненно, привело к значительному росту их популярности.

- Уровень потребительского спроса на туристические услуги в этом году столь же высокий, как и в 2010-м. Также нельзя сказать, что какие-то страны стали более или менее популярными. Не считая, конечно, те, куда стали вылетать чартеры, - считает менеджер туристической компании «Колесо путешествий». – Что же касается цен, то они, по большей части, остались без изменений. Однако длительные политические конфликты в Египте стали причиной небольшого подорожания отдыха в Турции и ряде европейских стран.

Например, в прошлом году, по данным администрации Комсомольска-на-Амуре, количество выездных туристов увеличилось на 60% и составило 19747 человек. Доля международного туризма в общем объеме турпотока составила 64,7%. Наибольшей популярностью пользовались поездки в КНР (74%), Таиланд (10,1%), Турцию (6,1%), Египет (3,5%), комбинированные туры в Европу (1,8%). Внутри страны туристическими услугами воспользовались 9249 человек (73,8% к 2009 году). Доля внутреннего туризма составила 30,3% от общего объема туристического потока, и вряд ли она возрастет в этом сезоне.

С одной стороны, угроза заражения радиоактивными веществами воды у берегов Японии не стала серьезным поводом для беспокойства у туристов, планирующих свой отдых на Желтом море и южнее. Как отмечают представители туристических компаний, от курортов Юго-Восточной Азии после трагических событий в Японии практически никто не отказался. Чего, однако, нельзя сказать про отдых в Приморье, традиционно столь популярный среди хабаровчан.

- В этом году спрос на данное направление очень сильно сократился. Для Приморья, вероятно, это будет мертвый сезон, - считает генеральный директор туристической компании «Виват-Тур» Александр АЛЕНИН. - Если в мае прошлого года было очень много заявок, и хабаровчане бронировали места в базах отдыха, то в этом году желающих поехать к берегам Японского моря единицы. Люди боятся. Если бы меня спросили, опасно ли ехать сегодня в Приморье, я бы воздержался от ответа. Уверен, что уровень радиации в атмосфере в норме, а вот насчет воды ничего сказать не могу.

Однако интересно, что не все хабаровские операторы, специализирующиеся на отдыхе в Приморском крае, испытывают столь серьезные проблемы. В частности, по словам менеджера туристической компании «Дискавери Турс», число хабаровчан, желающих отдохнуть в Приморье, в этом году столь же высоко, как и всегда. Стоит также напомнить, что, согласно официальным данным, морская вода в курортной зоне Приморского края не представляет никакой угрозы для здоровья.