"Амурметалл" в 2013 году сократил реализацию металлопродукции на 22,6%

Единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии объясняет падение реализации приостановкой отгрузок на экспорт летом 2013 года.

ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре) в 2013 году сократило отгрузку металлопродукции по сравнению с 2012 годом на 22,6%, до 517,2 тыс. тонн. В том числе на экспорт было отгружено 293 тыс. тонн, что составляет 57% общего объема реализации. Основными экспортерами стали Таиланд, Тайвань и Индонезия.

Основной продукцией "Амурметалла", реализуемой на внутреннем рынке, является сортовой прокат. За 2013 год на внутренний рынок отгружено около 220 тыс. тонн сортового проката, что на 6,5% меньше чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в связи с истощением собственных оборотных средств и прекращением кредитования со стороны собственника - Внешэкономбанка - "Амурметалл" 6-10 июня 2013 года остановил работу трех цехов. На предприятии числится 3 тыс. 927 работников, из них 786 человек были отправлены в вынужденные отпуска, еще 1,07 тыс. человек находились в отпусках с сохранением двух третей зарплаты. Метзавод возобновил производство 8 июля.

"Амурметалл" - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и в изделия дальнейшего передела. Сырьем для производства является лом черных металлов.

Внешэкономбанк и южнокорейская компания Posco в 2013 году подписали меморандум о намерениях об установлении партнерских отношений и развитии: стороны подготовят программы кратко- и долгосрочного развития "Амурметалла", которые могут стать основанием для реструктуризации текущего долга и заключения мирового соглашения с кредиторами.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.