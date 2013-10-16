Пострадавшему от паводка Хабаровску удалось избежать волны искусственного повышения цен на жилье

Цены на недвижимость в Хабаровском крае замерли с августа. Риелторы не ожидают роста конечной стоимости жилья в регионе до конца 2013 года. Продавцы квартир не дождались сезонного повышения на рынке и пересматривают свои пожелания в сторону реальной стоимости квадрата.

Традиционно рост цен на недвижимость приходится в периоды с февраля по май и с сентября по декабрь. Этой осенью хабаровские риэлторы и участники рынка вынуждены констатировать стагнацию. В текущем году на рынке недвижимости Хабаровского края сезонные тренды наложились на общую тенденцию ценового спада, пояснила директор ООО «Центральное агентство недвижимости» Лариса КАРАЧУНСКАЯ.

- Многие владельцы недвижимости, не дождавшись в сентябре повышения цен, снижают их до нормальных пределов. Некоторых клиентов напугало наводнение: люди опасаются массового отъезда потенциальных покупателей в другие регионы, поэтому готовы продать дешевле, но быстрее.

В центральном районе краевой столицы приобрести квадратный метр в однокомнатной «хрущевке» сегодня можно за 85-90 тыс. рублей, а квадрат в новостройке обойдется примерно в 95 тыс. рублей. Примечательно, что в начале июля квадратный метр в «хрущевке», возведенной в центре Хабаровска, стоил 105 тыс. рублей. Подобного спада цен на квартиры до окончания 2013 года эксперты не ожидают, поскольку рынок наполнен не только квартирами, но и желающими приобрести недвижимость.

Пострадавшему от паводка региону удалось избежать очередной волны искусственного повышения цен на жилье. Оздоровлению рынка после ценовой лихорадки способствовало поведение основного игрока. ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», недавно продававший в Хабаровске квадрат почти за 90 тыс. рублей, снизил цену квадратного метра до 57-64 тыс. рублей.

В ближайшем будущем ситуация на рынке недвижимости может измениться в связи с мерами, предпринятыми для помощи потерявшим в большой воде крышу над головой. Минрегион ограничил цену строительства квадратного метра для пострадавших в ДФО 30 тысячами рублей. В Хабаровске под строительство жилья уже выделено 101,8 га, в том числе три участка под многоквартирные дома на 1,5 тыс. квартир. В общей сумме на 343 га земли власти планируют возвести 1,5 тыс. индивидуальных и 55 многоэтажных домов.

По словам министра строительства региона Андрея ПОПОВА, краевое правительство рассматривает предложения 50 строительных организаций. Впрочем, риелторы таких недорогих квадратов в регионе давно не видели.

- Сегодня такого квадратного метра нет нигде: ни на вторичном рынке, ни в пригороде. На сегодняшний день, если рассмотреть самое дешевое строящееся социальное жилье для молодых семей в поселке Мирном, стоимость квадрата составляет около 50 тыс. рублей, - заметила Лариса Карачунская. Она также сообщила, что хабаровские риэлторы заключили соглашение с краевым министерством имущественных отношений об оказании услуг пострадавшим от наводнения со скидкой 70%. Риелторы прогнозируют, что построенные для пострадавших дома и купленные квартиры могут быть в дальнейшем реализованы владельцами. Таким образом, в следующем году недорогое жилье может быть «выброшено» на рынок и отозваться снижением цен.

Между тем участники рынка отмечают у дальневосточников устойчивый спрос на недвижимость в западных регионах страны. Половина переселенцев из Хабаровска направляется на постоянное место жительства в Краснодарский край.

Сделки с недвижимостью как внутри одного субъекта, так и межрегиональные продолжают охотно сопровождать банки. Несмотря на поднимающийся второй гребень финансового кризиса, финансовые организации пока не демонстрируют повышенного процента отказа по ипотечным кредитам, свидетельствует президент Дальневосточной гильдии риелторов Владимир КАПЛИНСКИЙ.

«Многие банки сегодня пересматривают свои ипотечные программы в пользу потребителей. Риски для финансовых организаций по-прежнему минимальны, ведь в первые годы они получают свои проценты от сделки. Полагаю, пора пересмотреть механизм выплат по ипотеке в пользу клиентов», - пояснил риелтор.

По его словам, подобные предложения можно было внести на Совете по жилищной политике, созданном при президенте РФ. Однако риелторов в совещательный орган не позвали.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.