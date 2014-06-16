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В Хабаровском крае месторождения рудного и россыпного золота пойдут с молотка
Роснедра выставили на торги 7 участков коренного и россыпного золота
Дальнедра 17 июля проведут два аукциона на право геологического изучения, разведки и добычи коренного золота в Хабаровском крае: на Идоловской площади (стартовая цена 3,3 млн рублей) и на Северо-западном фланге месторождения Многовершинное (9 млн рублей).
Также 17 июля пройдут аукционы по золотым россыпям в Хабаровском крае: россыпное золото на месторождении ручья Холоян и бассейне ручья Восточный в районе им. Полины Осипенко (2,1 млн рублей); россыпное золото на месторождении ручей Сергиевский (1,4 млн рублей); россыпное золото в бассейне нижнего течения р. Эйканда в Аяно-Майском районе (0,7 млн рублей); россыпное золото в бассейне рек Улахан-Чайдах и Немнекей в Аяно-Майского районе (0,25 млн рублей); россыпное золото в бассейнах руч. Большой и Малый Осмал (0,1 млн рублей).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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