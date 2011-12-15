Звездная недостаточность туризма

В Хабаровске сегодня насчитывается более 40 гостиниц, и это не считая общежитий, профилакториев и санаториев, которые готовы предоставить места для всех желающих.

Все гостиницыХабаровска условно можно разделить на две категории: советской поры и рыночной эпохи. Среди старейших предприятий хабаровской гостиничной отрасли, кстати, самой многочисленной и которые относятся к первой группе: "Амур", "Интурист", "Центральная", "Заря", "Аметист", "Турист", "Парус", "Восход", "Рыбак". Все они расположены в зданиях доперестроечной постройки. К "рыночникам" можно отнести "Версаль", "Али". Особо следует отметить отели, где присутствует иностранный капитал: "Восточный Дракон", "Саппоро", "Юньхэ".

Чем богаты

Для примера возможностей гостиничного сервиса сравним гостиницы двух эпох: "Парус", "Версаль" и "Али".

"Бизнес-центр "Парус" (так сейчас современно именуется гостиничный комплекс) расположен в центральной части города Хабаровска на берегу реки Амур, в парковой зоне. Прежде всего это комплекс зданий, одно из которых построено в 1896 году и является исторической достопримечательностью. "Бизнес-центр "Парус" - небольшая уютная гостиница на 28 двух- и одноместных комфортабельных номеров, каждый из которых оборудован отдельной ванной комнатой, системой кондиционирования и нагрева воздуха, а также холодильником с мини-баром. В некоторых номерах есть сейфы. При гостинице работают ресторан с превосходной кухней и уютный бар.

Гости также могут бесплатно воспользоваться депозитными сейфами в отделе размещения гостей. Все номера оснащены телефонной системой "Меридиан" с прямой междугородней и международной связью и портом для подключения компьютера. Цена номеров здесь колеблется от 3 до 5 тыс. рублей в сутки. А в президентском номере останавливались президенты СССР Михаил ГОРБАЧЕВ и России Борис ЕЛЬЦИН.

К отреставрированным гостиницам, которые получили "второе дыхание" и занимают, по сути, промежуточное звено, следует отнести "Версаль". Ранее здесь находилась гостиница "Маяк". Теперь уже третий год "Версаль" относится к международному классу. Гостиница расположена в центральной части города на Амурском бульваре, в районе железнодорожного вокзала и центрального продуктового рынка. Здесь 70 двух- и одноместных номеров, что позволяет свободно расселить 100 посетителей. Все номера тщательно оформлены таким образом, чтобы каждый посетитель мог чувствовать себя уютно, а команда высоко обученного персонала создает домашнюю атмосферу и уют. Номера оборудованы в соответствии с международными стандартами, и каждый клиент найдет все то, что ему необходимо для хорошего и приятного отдыха. В гостинице круглосуточно работают сауна, киоски на этажах, международная связь, транспорт и уютное кафе. Цена номеров - от 1,6 до 4 тыс. рублей в сутки.

Гостиница нового типа, построенная три года назад, это "Али" (ул. Мухина, 17), находится в историческом районе деловой части города. При гостинице расположен оздоровительный комплекс, включающий в себя разнообразные тренажерные залы, сауну, ресторан, бар и казино. Здесь присутствует весь джентльменский набор: международная связь, транспорт и вся остальная атрибутика, необходимая для деловых людей. В "Али" 24 двух- и одноместных номеров. Есть апартаменты, состоящие из трех залов и двух ванных комнат. Цена номеров - от 3,7 до 9,3 тыс. руб. в сутки.

Звезды на гостиницах светят добровольно

Известно, что уровень гостиниц определяется присвоенной категорией, обозначаемой звездами - от одной (низшее звено) до пяти (самая высокая степень). Как сообщила эксперт по сертификации туризма и гостиничного хозяйства Хабаровского центра сертификации и метроконтроля (ХЦСиМ создан в сентябре 2003 г.) Людмила КУРНОСОВА, если раньше их организация (Госстандарт) занималась присвоением категорий "звездности", которые были рассчитаны на три года, то два года назад она была лишена этого права и теперь может выдавать только сертификаты по безопасности. Заметим, добровольные. Для администраций гостиниц это хоть какой-то документ, который подтверждает их статус и качество работы. Прежде, до 2002 года, существовали лицензии. Потом их отменили. На сегодня из всех городских гостиниц только у одной действительна категория - у "Интуриста" (три звезды).

Так что сертификаты по безопасности - единственный и уникальный документ, сроком на три года, который можно предъявить любой проверяющей комиссии. К тому же он подтверждается ежегодно в ходе инспекционной проверки, проводимой экспертами ХЦСиМ. Стоит сертификат по безопасности от 5 до 12 тыс. рублей в зависимости от размеров гостиницы, цена услуг ежегодной проверки - 2 тыс. рублей. Как отметила Л. Курносова, в настоящий момент 80% гостиниц Хабаровска имеют подобный сертификат.

Здравствуй, китайский товарищ!

Как сообщила корреспонденту "ЗР" и. о. начальника краевого управления по туризму Виктория ХАН, в 2004 году Хабаровский край с целью туризма посетили представители 40 стран мира. Стоит заметить, что основными странами - поставщиками туристов в край являются КНР, Япония и Республика Корея. Всего в прошлом году в Хабаровском крае побывало более 25 тыс. иностранных туристов, в том числе край посетило 11,2 тыс. человек из Китая (44,6% въездов), 9,8 тыс. - граждане Японии (39,0%) и 2,6 тыс.- из Республики Корея (10,4%).

Досье В 2004 году в КНР побывали 887,3 тыс. туристов с Дальнего Востока и Забайкалья. В свою очередь восток России посетили 270,5 тыс. китайских туристов, что составляет около 80% всех въехавших в регион иностранных туристов.

Удобное географическое положение Хабаровского края создает благоприятные условия для обслуживания транзитного туристского потока, отметила В. Хан. Этот поток следует через Хабаровск в европейскую часть РФ, а также на Камчатку, Сахалин, Якутию и составляет 30% в общем потоке иностранных посетителей.

Для развития туристического бизнеса в крае необходимо создать эффективную гостиничную индустрию. Гостиничный сектор как стабильный источник доходов и генератор деловой активности может стать двигателем экономического развития Хабаровска, считает В. Хан. Так, 26 гостиниц краевого центра занимаются размещением иностранных граждан. Среди них ведущие позиции занимают "Парус", "Аметист", "Интурист", "Турист", "Версаль", "Али", "Заря", "Восход".

Следует отметить, что большинство гостиниц, принимающих иностранных туристов, за последние годы провели реконструкцию и обновление номерного фонда, повысили качество обслуживания. Совместно с Генеральным консульством Японии в Хабаровске, городским управлением ЖКХ управление по туризму министерства экономического развития и внешних связей провело серию семинаров, тренингов, конкурсов профессионального мастерства в целях развития индустрии гостеприимства. А в 2004 году краевым министерством экономического развития и внешних связей были проведены маркетинговые исследования "Определение потенциала развития гостиничного бизнеса в Хабаровском крае". Исследования показали, что в городе Хабаровске остро назрела необходимость строительства гостиницы современного уровня. Это связано с увеличением числа туристов, прибывающих в краевой центр как из других регионов страны, так и из-за рубежа.

Существующее состояние гостиничной базы, уровень сервиса в гостиницах города значительно снижают возможность привлечения в край состоятельных туристов из Японии, Республики Корея и южных провинций КНР. Как подчеркнула В. Хан, для развития направлений научного, конгрессного, делового туризма существует необходимость строительства в Хабаровске гостиниц уровня 3-4 звезды с предоставлением услуг на уровне мировых стандартов.

Перспективы гостиничного рынка

Сегодня развитие российского гостиничного рынка идет по проторенному на Западе пути: любое помещение, приспособленное для приема гостей, должно приносить прибыль.

Во-первых, в крае как грибы после дождя растут небольшие придорожные гостиницы (мотели), которые сравнительно быстро возводятся и окупаются за 2-3 года. К тому же цена размещения в них по карману небогатым путешественникам - от 250 до 600 рублей в сутки на одного человека.

Во-вторых, в последнее время в связи с улучшением экономической ситуации в стране в край стремится иностранный капитал. Прежде всего южнокорейские и китайские бизнесмены. Так, при участии китайской стороны в дальневосточной столице за два года планируется построить 8-этажную гостиницу при торговом центре "Азия". Объем общих инвестиций (в торговый центр, автопарковку, гостиницу) составит около $ 15 млн.

В-третьих, профилактории и санатории, дома отдыха и турбазы, общежития и другие подобные учреждения в массовом порядке стали открывать мини-гостиницы. Например, в профилактории при заводе отопительного оборудования (Хабаровск) существует гостиница "Мечта". Цена койко-места в нем 360 руб. в сутки, номера "люкс" - до 1200 руб.

И последнее размещение гостей на дому. Перспективы этих домашних гостиниц очевидны. Пестрят объявлениями хабаровские авто- и железнодорожный вокзалы, а таксисты непременно предложат желающим поселиться в подобной гостинице на дому. Цена может быть почасовой и суточной: от 40 руб. в час и до 1 тыс. руб. в сутки в зависимости от размеров, месторасположения (центр или окраина) и комфортности апартаментов. Но, как признают работники налоговых служб, зачастую такой бизнес остается в тени и статучету не подлежит.