Национальные особенности хабаровского туризма

Компаний, предоставляющих туристические услуги на территории Хабаровского края, немного. Въездной туризм, по сравнению с выездным, по оценкам самих участников рынка, является весьма малодоходным и потому «придаточным» в структуре бизнеса большинства турфирм. В то же время каждая компания, как правило, занимает и развивает свою определенную нишу, благодаря чему конкуренция между турфирмами невелика.

Экскурсионные программы, приключенческие туры, охота и рыбалка - вот основные направления, которые может предложить сегодня Хабаровский край своим гостям.

- На территории Хабаровского края очень красивые и даже уникальные природные и архитектурные объекты, которые можно было бы с гордостью показывать гостям из других регионов и стран, - говорит директор туристско-экспедиционной фирмы «Мир приключений» Владимир ЧЕБАНОВ. - Но чтобы привлечь сюда этих гостей, необходимо сформировать определенный бренд, туристический имидж Приамурья, чтобы люди знали, куда и для чего они едут. Для этого турфирмам и краевому правительству необходимо объединить усилия. В этом плане показателен пример Камчатки, где была создана ассоциация, в которую вошли местное управление по туризму и туристические операторы. И вместе они давно начали продвигать регион, и это сработало - сегодня в России и за рубежом Камчатка знаменита крабами, гейзерами и вулканами. Хабаровскому краю также необходима своя изюминка, которая была бы узнаваема.

Так, по мнению представителей ряда турфирм, лицом региона вполне мог бы стать, например, Амур и круизы по нему. Однако данное направление потребует очень многого - современных теплоходов, качественного сервиса и, конечно, доступных цен. Интересно также мнение о том, что для разных регионов и стран Хабаровский край и его столицу можно продвигать по-разному.

- К примеру, многие японцы воспринимают Хабаровск как европейский город в полутора часах лета от Японии. Так почему бы не взять это за основу, чтобы привлекать сюда больше японских туристов? - говорит директор одной из старейших хабаровских туристических компаний «ВЭЛКОМ» Сергей ХРОМЫХ. - На мой взгляд, идея о так называемом Восточном кольце России, грубо говоря, просто бредовая. Какое может быть кольцо с такими ценами на авиаперелеты?!..

- Если смотреть на общемировую тенденцию, то популярность приключенческого туризма с каждым годом растет. В Хабаровском крае спрос на данные туристические услуги можно назвать стабильным. А, точнее, стабильно низким, - говорит Владимир Чебанов. - Да, в крае очень красивая дикая природа, богатый животный мир. Все это можно увидеть благодаря разнообразным горно-пешеходным, рыболовным турам или речным сплавам. Но обо всем этом, к сожалению, мало кто знает за пределами региона и, тем более, страны. Пожалуй, единственное направление, пользующееся сегодня спросом - это рыбалка на тайменя. По сути дела, Хабаровский край - одно из трех мест на планете, где еще можно поймать тайменя весом свыше 25 кг. Это то, для чего люди сюда едут и за что готовы платить.

Однако и данное направление туризма по целому ряду причин в последние годы становится все менее востребованным.

- Во-первых, у любой туристической услуги всегда должно быть разумное соотношение цены и качества. Например, у японцев есть выбор: отправиться порыбачить на Аляску за $400, где очень высокий уровень сервиса, либо долететь за $1000 до Хабаровска и половить рыбу при почти нулевом сервисе. Выбор очевиден, - говорит Сергей Хромых. - К тому же уникального трофейного тайменя в наших реках с каждым годом поймать все сложнее, поскольку реальной охраной водных ресурсов никто не занимается. Усугубляется ситуация тем, что на законодательном уровне спортивная (поймал, отпустил) и промысловая (поймал, съел) рыбалки никак не разграничиваются. И если на рыбалку к нам приезжает иностранец, на пороге сразу же появляется огромное количество контролеров, желающих проверить законность его крючков. И надо видеть тот ужас в глазах японского рыбака, когда он, забрасывая спиннинг, видит, как к нему подлетает катер, из которого «вываливается» полупьяный инспектор с висящим на шее автоматом. И начинаются долгие мучительные расспросы егеря, который сопровождает японца... Иногда ситуации заканчиваются тем, что рыбаков под дулом автомата сажают в лодку и увозят на базу. После этого ни один здравомыслящий человек, тем более иностранец, на нашу рыбалку точно не поедет. Статистика это подтверждает: за последние 4 года число японских туристов сократилось в несколько раз...

Другая проблема, многократно снижающая приток охотников и рыболовов (в особенности, иностранных), связана с непостоянством российского законодательства. Как известно, такие экстремальные и длительные путешествия, как охота и рыбалка, в развитых странах принято планировать заранее, и многие туристы даже готовы за 2-3 года до намеченного путешествия выплачивать фирме-организатору депозит.

- Но мы, к сожалению, не можем позволить себе брать этот депозит, т.к. правила и сроки охоты и рыбалки меняются практически каждый год, - говорит Сергей Хромых. - Взять хотя бы 2011 год. Вышел закон, разрешающий охоту на бурого медведя не до 10, а до 1 июня. При этом специфика погоды такова, что большая часть охотников стремится приехать именно в эти первые 10 дней лета. Столь же неожиданно когда-то был запрещен вывоз трофейных медвежьих шкур за пределы РФ. Весной прошлого года правительство Хабаровского края не успело согласовать с Москвой открытие сезона охоты на медведя, в результате охоты просто не было. Аналогичные ситуации и с рыбной ловлей... В таких условиях остается уповать только на соотечественников из других регионов страны. Их не смущает низкий уровень сервиса. Но здесь проблемой стала высокая стоимость транспорта... Когда туристы узнают, что аренда вертолета стоит почти 150 тыс. рублей в час, многие отказываются. Ведь все знают, что на той же Камчатке вертолет вдвое дешевле.

И без авиадоставки, чтобы полюбоваться красотами горного хребта Дуссе-Алинь, туристу придется заплатить как минимум 25 тыс. рублей. За те же деньги он может комфортно отдохнуть в Турции или Таиланде.