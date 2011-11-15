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В Комсомольске-на-Амуре не хотят расставаться с муниципальным имуществом

15 Ноября 2011, 13:27 | Хабаровск

Около 45% поступлений в местный бюджет Комсомольска-на-Амуре составит доход от использования муниципального имущества. В реестре муниципальной собственности города на начало года числился 1 млн 428 тыс. 788 объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков и незавершенного строительства. Ориентировочная балансовая стоимость этой собственности на 1 января 2011 года – 27,442 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в текущем году в ходе приватизации балансовая стоимость сократилась на 117 млн рублей. Было продано около 40 объектов недвижимого имущества и 12 земельных участков, в бюджет города поступило более 400 млн рублей.

При этом, по словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Анатолия МИЩЕНКО, задачи продать все имущество руководство города перед собой не ставит, хотя федеральный закон № 131 о местном самоуправлении обязывает муниципалитет избавиться от всех объектов муниципальной собственности за исключением тех, которые необходимы для жизнеобеспечения города и выполнения функций муниципалитета. Муниципалитет надеется, что установленный этим законом конечный срок приватизации - 1 января 2012 года - будет отодвинут.

Автор: Юрий Рогов
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