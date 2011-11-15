Хабаровские энергетики отмечают рост договоров на техприсоединение

«Хабаровские электрические сети» (филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ДРСК) в январе-октябре 2011 года увеличили количество заключенных договоров на технологическое присоединение по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2,5 раза.

По словам директора филиала Андрея КУЗНЕЦОВА, в связи с увеличением количества заявок на техприсоединение в 2011 году инвестиционной программой филиала на строительство распределительных сетей запланировано более 23 млн рублей капитальных вложений. По итогам 10 месяцев 2011 года из этой суммы освоено порядка 17,5 млн рублей.

В сообщении отмечается, что основную категорию обратившихся составляют застройщики индивидуальных жилых домов.

Для ДРСК эта категория застройщиков является льготной, затраты на присоединение к электросетям для них установлены правительством РФ в минимальном размере и составляют 550 рублей. Срок присоединения также является фиксированным и не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора технологического присоединения. В среднем на подключение одного такого потребителя филиал затрачивает более 100 тыс. рублей.