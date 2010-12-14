«Звездная анархия» правит на рынке гостеприимства

Зима - мертвый сезон для внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае, хотя русские зимние забавы могли бы стать фишкой и для горожан, и для иностранцев. Не станут. До тех пор, пока здесь их не встретят комфорт и этикет.

С одной стороны, наиболее перспективны в Приамурье экологический, этнографический, экстремальный туризм (сплав по горным рекам), а также спортивные (рыболовные, охотничьи) и приключенческие туры. Но и экстремалам надо где-то обогреться. А в зимнем городе лишь комфорт отеля компенсирует мороз и ветер. База развития любого туризма - гостиничный рынок региона.

Наградили звездами себя сами

На сегодняшний день в Хабаровском крае насчитывается около 60 гостиниц различных «категорий» на 3500 мест и еще 23 базы отдыха и санаторно-курортного лечения на 3400 мест. Базы отдыха природной зоны Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре («Заимка», «Карат», «Лесная поляна» и др.) предлагают свой спектр услуг, включающих зимнее катание на лыжах и «русских горках». По данным министерства молодежной политики, спорта и туризма края, в 2009 году приехавшие в край иностранные граждане оставили здесь около 250 млн рублей.

Известно, что в среднем плата за услуги размещения достигает почти 50% всех расходов, еще не менее 5% туристы тратят на питание. Но современные гостиничные комплексы должны предоставлять потребителям и широкий спектр транспортных услуг, связи, интернета, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, фитнес-услуги. Без этого гостиничный комплекс не может быть конкурентоспособным.

Почти все гостиницы и отели Хабаровска в интернет-рекламах указывают категории не ниже 3 звезд. Однако проанализировав предложения 20 наиболее популярных гостиниц города, приходишь к выводу, что все они, в принципе, предлагают стандартный набор, несмотря на разный уровень «звездности», да и цены кусают с разной силой. Резонно возникает вопрос: кто же рисует звезды отелям, а главное, на каком основании?

По данным ассоциации отельеров Хабаровска, единственной реально аттестованной гостиницей в городе является трехзвездная гостиница «Интурист». Выходит, что остальные сами присваивают себе категории, порождая «звездную анархию» на рынке гостеприимства. Ведь за красивую рекламу якобы 5-звездочного отеля платят потребители. Отсюда и вытекают высокие цены на номера. Но даже если статус гостиницы - 5 звезд, то и цена номера в ней может колебаться в зависимости от уровня комфортности - от 1200 до 16000 руб. На рынке мы обнаружили две таких «пятизведочных», но в «Али» зафиксирована минимальная цена 1200 руб., в «Парусе» оказалась самой высокой - 16000 руб./сутки.

Как оказалось, большую роль в стоимости номера играет география - местоположение отеля. Самые дорогие расположены в пределах так называемого «красного квадрата», либо рядом с ним. Если в центре города цена за номер бутик-отеля «Хабаровск- Сити» (с заявленной категорией 4 звезды) достигает и 9000 руб., то в районе ул. Выборгской стоимость снижается примерно на 3000 руб. Так, сутки проживания в номере люкс гостиницы «Royal» обходятся в 5640 руб. Наиболее демократичный ценовой подход - в загородной гостинице, расположившейся на берегу реки Амур, вблизи поселка Елабуга (86-й км Комсомольской трассы) «Красный маяк». Ее плюсом стал эконом-класс: большие обустроенные комнаты с возможностью заселения до 13 человек, по сути, сдается койко-место - в сутки выходит около 550-600 руб. То есть, мотель для проезжающих.

В общем, здесь вам не Европа, где за 15 евро (около 600 руб.) можно найти номер с достаточно высоким уровнем обслуживания.

Золотой фонд для «звезд»

«Звездность», вообще-то, предполагает определенный набор предметов и услуг в номере. У нас же идут не от себестоимости: в цену номера, помимо коммунальных платежей, платы за электроэнергию и прочих отчислений, 30-40% отводится на оплату качественного обслуживания (считай, зарплата обслуживающего персонала). Вот тут и понимаешь - не по качеству плата.

Руководители недавно открывшейся новой гостинцы провели маркетинговые исследования среди 47 гостиниц Хабаровска всего по одной позиции: телефонный этикет. Были совершены звонки на рисепшен с целью получения информации о заселении, стоимости, услугах и т.д. Результаты этих исследований оказались плачевными: грубый голос, администраторы или те, кто отвечает на звонок, не представляются, говорят неприветливо, односложно отвечая на каждый вопрос, и т.д.

Вот и выходит, что проблемы в гостиничном секторе существуют не столько на уровне материально-технического обеспечения, сколько на уровне управления ценовой политикой и качеством обслуживания. Устанавливая цену за номер в сутки, большинство вновь приходящих на гостиничный рынок руководителей просто анализируют рынок и стараются поставить цену чуть ниже, чем у других, пытаясь конкурировать за счет этой позиции. Мало кто сейчас высчитывает реальную стоимость аренды номера. Но не только за счет высоких коммунальных платежей, транспортных издержек (из-за отдаленности) себестоимость номера в гостинице на Дальнем Востоке на порядок выше, чем в центральных районах страны. Цены устанавливают «с потолка».

В мае 2010 года министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий МУТКО подписал приказ о классификации гостиниц и других объектов туристской индустрии. Теперь, согласно документу «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и другие средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», наличие этой классификации будет являться обязательным условием для деятельности объектов. Однако сам процесс сертификации требует немалых средств. Значит, жди нового витка удорожания гостиниц. Когда эта волна дойдет до Хабаровска, то она, наверняка, «смоет» многие звезды с гостиничных фасадов.