Малая авиация Хабаровского края готовится к взлету

Малая авиация в Хабаровском крае играет большую роль в обеспечении транспортной доступности целого ряда районов, не имеющих альтернативного сообщения с краевым центром, откуда открываются пути движения в любом направлении России и мира.

Местные авиалинии обеспечивают перевозку пассажиров, почты и грузов в Охотский, Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы, а также район им. П.Осипенко. К социально значимым авиационным маршрутам отнесены линии, на которых нет другого вида транспорта. Только самолетом можно долететь из Хабаровска в Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Охотск, а также в Николаевск-на-Амуре и Богородское в межнавигационный период с ноября по май, в села Новокуровка и Победа в периоды распутицы в апреле и ноябре. Проще говоря, все северные территории Хабаровского края находятся в жесткой зависимости от работы местных аэропортов и авиатранспортных предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров, почты и грузов. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы авиасообщений, правительству региона приходится решать целый комплекс сложнейших задач.

Сегодня работа любого предприятия в северных районах связана со сверхвысоким уровнем производственных затрат, формирующих цену конечного продукта – пассажирского билета. Вместе с тем уровень доходов населения отдаленных городов и сел не способен обеспечить покупательскую способность на высоком уровне. На безальтернативных линиях разрыв между экономически обоснованной ценой билета и финансовыми возможностями большинства пассажиров власти Хабаровского края покрывают за счет субсидий из краевого бюджета, дотируя примерно 25% себестоимости перевозок. На эти цели краевой бюджет только в 2012 году выделяет почти 154 млн рублей. Благодаря такому подходу удавалось долгое время сдерживать рост тарифов на нулевой отметке – с 2008 года по июнь 2012 года цена билетов не росла. В силу инфляционного давления и ограниченности расходных статей регионального бюджета во второй половине 2012 года краевым властям пришлось допустить незначительное увеличение тарифа.

Кроме того, основной авиаперевозчик на местных маршрутах, занимающий 85% рынка, – КГУП «Хабаровские авиалинии» – оказался в тяжелейшем финансовом положении, накопив долги перед бюджетом и партнерами. Как рассказали «ДК» в Управлении транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, в 2011 году в крае выполнен 951 субсидируемый рейс, ими воспользовались 57 тыс. пассажиров, что, кстати, на 14% больше показателей 2010 года. Расходы на выполнение социально значимых полетов составили 497,4 млн рублей, а доходы от них с учетом всех дотаций составили 430,1 млн рублей, принеся перевозчикам 67,3 млн рублей убытков.

Досье: КГУП «Хабаровские авиалинии» создано в 2003 году на базе обанкротившегося Николаевского-на-Амуре объединенного авиаотряда, располагает устаревшими воздушными судами еще советского производства типа Ан-24, Ан-26, Як-40, Ми-8Т, а также объектами наземной инфраструктуры аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советская Гавань, Аян, Чумикан, Херпучи и Богородское со значительным износом.

В рамках краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края» на период 2013-2020 гг.» предусмотрены меры поддержки «Хабаровских авиалиний», включающие в себя замену отработавших свой срок экономически малоэффективных самолетов и наземной техники аэропортов. В 2013 – 2016 годах будут приобретены четыре современных воздушных судна вместимостью до 60 пассажиров. В 2016 – 2020 годах планируется приобретение трех авиасудов вместимостью до 20 человек, трех вертолетов Ми-8Т, 79 единиц спецтехники для обеспечения работы аэропортов.

Второе краевое предприятие, занятое в обеспечении местных воздушных перевозок, – ОАО «Авиакомпания «Восток» – развивается только за счет заказов на выполнение авиационных работ вертолетами Ми-8 в России и за рубежом, которые позволяют покрывать убытки от социально значимых перевозок, поддерживать в нормальном состоянии инфраструктуру приписных аэропортов Хабаровск МВЛ и Полины Осипенко. Правительство Хабаровского края владеет в этой компании 37,84% акций и, несмотря на имеющиеся предложения, продавать эту собственность не намерено, что гарантирует проведение единой транспортной политики на всех региональных авиационных маршрутах.

Стабилизировать положение в области местных авиаперевозок может также передача имущества северных аэропортов в федеральную собственность. Эту возможность в Хабаровском крае оценили сразу после объявления о начале создания федеральных казенных предприятий (ФКП). В соответствии с концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети РФ до 2020 года, Министерство транспорта РФ предложило в качестве базового механизма господдержки местных и региональных перевозок создание ФКП в районах Крайнего севера и приравненных к ним территориях.

Как было сказано на совещании по региональным авиаперевозкам, проведенном в августе 2012 года премьер-министром страны Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, на базе 50 аэропортов регионального и местного значения уже создано 6 федеральных казенных предприятий. Это «Аэропорты Севера», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорты Сахалина» и «Аэропорт Амдерма». Сами аэродромы получают госсубсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению вылета и посадки воздушных судов. Вхождение в ФКП позволяет поддерживать ставки аэропортовых сборов на доступном для компаний уровне, сдерживая давление на цену билетов, улучшая экономику перевозок. По данным Минтранса РФ, размер ставки сборов за обеспечение взлета-посадки воздушных судов ниже расчетной себестоимости предоставляемых услуг в аэропортах, входящих в «Аэропорты Севера» (Якутия), – в 3,8 раза, в «Аэропортах Камчатки» – в 2,3 раза, в «Аэропортах Чукотки» – в 3,35 раза. Создание ФКП также позволяет привести аэропорты в соответствие сертификационным требованиям, обновить парк аэродромной техники, произвести капитальный ремонт и реконструкцию и стабилизировать финансово-экономическое положение аэропортов.

Хабаровский край в числе первых подал свою заявку на создание ФКП. Управлением транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края в 2010 году были подготовлены все необходимые документы для формирования ФКП на базе северных аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи и Богородское. Бумаги получили положительное заключение в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Однако позднее Росавиация предложила доработать документы на новый плановый период. В крае выполнили и эти доработки, устранив всякую причину для дальнейшей задержки решения. Планируемая сумма средств федерального бюджета на содержание и оснащение аэропортов края, входящих в ФКП, составляет в среднем 360 млн рублей в год.

Стоит отметить, что кроме Хабаровского края создания на своей территории ФКП «Аэропорты Приамурья» добивается и Амурская область. На упомянутом выше совещании Дмитрий Медведев предложил подумать над объединением ФКП, работающих в рамках одних федеральных округов. По мнению премьер-министра, такая реструктуризация позволит оптимизировать расходы на управленческий персонал. Судя по всему, ДФО – первый на очереди в создании окружного предприятия. Здесь сосредоточено большинство аэропортовых ФКП. Правда, новая идея может стать поводом для дальнейшей задержки формирования казенных предприятий на севере Хабаровского края и Амурской области. Впрочем, решение об их создании поддержано на самом высоком уровне и у правительства края нет опасений, что оно может быть не выполнено.

Твердость намерений региональной и федеральных властей по модернизации системы местных авиаперевозок подкрепляется развитием инфраструктуры местных аэропортов. Близится к завершению строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаевск-на-Амуре. Завершение всех работ на аэродроме и строительство нового служебно-пассажирского здания пропускной способностью 50 пассажиров в час планируются в 2013 году.

В 2012 году завершаются работы по реконструкции ВПП в аэропортах Богородское и Чумикан. В 2014-2015 годах в этих аэропортах, а также аэропортах П.Осипенко и Аян планируется построить новые аэровокзалы с пропускной способностью 20 пассажиров в час. Достигнута договоренность о реконструкции аэродрома аэропорта Охотск, строительстве искусственных ВПП в аэропортах П.Осипенко, Аян, Херпучи, позволяющих значительно повысить регулярность полетов. Филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» построены диспетчерские пункты в аэропортах П.Осипенко, Аян и Богородское.

Александр Николаев, журнал "Дальневосточный капитал".