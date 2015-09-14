"Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону

Межведомственная комиссия в составе представителей филиала, территориальных органов Ростехнадзора и Росэнергонадзора, МЧС России начала проверку станций на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» .

Первой проверку успешно прошла Майская ГРЭС – Акт проверки подписан всеми сторонами.

Сегодня, 14 сентября, комиссия во главе с главным инженером филиала «Хабаровская генерация» Павлом Дуженкиным начинает работу на одном из крупнейших энергообъектов края - Хабаровской ТЭЦ-3. Проверка, которая продлится до конца недели, выявит такие аспекты готовности станции к отопительному сезону, как укомплектованность технологического персонала; наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для аварийно-восстановительных работ; наличие запасов топлива; готовность систем приемки и разгрузки топлива и другие.

Энергетики станции, готовясь к работе в осенне-зимний сезон, провели все плановые противоаварийные тренировки и учения.

В целом подготовка теплоэлектростанций филиала «Хабаровская генерация» к осенне-зимнему периоду находится на заключительном этапе, более 70% мероприятий кампании успешно выполнены. В рамках подготовки к зиме на складах электростанций «Хабаровской генерации» накоплены запасы топлива и материалов, в том числе аварийный. Системы приема и разгрузки топлива, топливоподачи к работе готовы.

Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.