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"Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону

14 Сентября 2015, 11:50 | Хабаровск
Межведомственная комиссия в составе представителей филиала, территориальных органов Ростехнадзора и Росэнергонадзора, МЧС России начала проверку станций на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» . 
 
Первой проверку успешно прошла Майская ГРЭС – Акт проверки подписан всеми сторонами.  
 
Сегодня, 14 сентября, комиссия во главе с главным инженером филиала «Хабаровская генерация» Павлом Дуженкиным начинает работу на одном из крупнейших энергообъектов края - Хабаровской ТЭЦ-3.  Проверка, которая продлится до конца недели, выявит такие аспекты готовности станции к отопительному сезону, как укомплектованность технологического персонала; наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для аварийно-восстановительных работ; наличие запасов топлива; готовность систем приемки и разгрузки топлива и другие.  
 
Энергетики станции, готовясь к работе в осенне-зимний сезон, провели все плановые противоаварийные тренировки и учения. 
 
В целом подготовка теплоэлектростанций филиала «Хабаровская генерация» к осенне-зимнему периоду находится на заключительном этапе, более 70% мероприятий кампании успешно выполнены. В рамках подготовки к зиме на складах электростанций «Хабаровской генерации» накоплены запасы топлива и материалов, в том числе аварийный. Системы приема и разгрузки топлива, топливоподачи к работе готовы.
 
Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания».  Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,  Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3  МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс.  Гкал. Численность персонала –  3855 человек.
 
 
 
 
Автор:
Теги: ДГК  хабаровская генерация 



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Комментарии

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