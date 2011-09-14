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«Гивана» не из Гаваны
С 20 по 22 сентября в Комсомольске-на-Амуре пройдет рекламный тур для зарубежных туроператоров.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии примут участие делегации Японии, КНР и Турции. В программу рекламного тура включены объекты туристического показа города и прилегающих районов, посещение заповедника «Комсомольский», села Верхняя Эконь, базы отдыха «Шарголь». Участники тура ознакомятся с гостиницами и развлекательными центрами города Комсомольска-на-Амуре, посетят Музей изобразительных искусств, где пройдут обучение на мастер-классе по изготовлению традиционной куклы-оберега, примут участие в церемонии посвящения в «Почетные гости» города в Краеведческом музее. Этнографический музей села Верхняя Эконь познакомит гостей с уникальной коллекцией экспонатов, проведет мастер-класс резьбы по дереву и дегустацию национальных нанайских блюд.
Перед гостями выступит нанайский ансамбль «Гивана». В заповеднике «Комсомольский» представители зарубежного туристического бизнеса посетят смотровую площадку «Первый Бык», понаблюдают за гнездом орланов, ознакомятся с экологическими тропами заповедника. В программе рекламного тура предусмотрено время для презентаций туристических компаний города Комсомольска-на-Амуре, которые представят разработанные маршруты и туры для иностранных туристов по региону Комсомольск – Амурск - Солнечный.
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