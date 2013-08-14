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Природные капризы стали угрозой не только для населения, но и для аграриев Хабаровского края
В связи с резким подъемом уровня воды в реках на территории региона введен режим ЧС. Неминуемо подтопление сенокосов, дорог, посевов и низких мест населенных пунктов - Новокуровка, Улика-Национальная, Улика-Павловка, Победа, Новокаменка, которые не защищены дамбами. Вода прибывает и в реке Амур у краевого центра - за прошедшую неделю водность сохранилась на уровне 500-520 см. Большинство дач, расположенных на левобережных островах Кабельный, Воронежский, Маланьин, Тарабаров, уже оказались в зоне подтопления.
Если оправдаются неутешительные прогнозы специалистов, то с 14 по 16 августа уровень воды в реке достигнет 570-620 см. Жители Хабаровска покидают свои дачные участки, успев спасти малую долю урожая.
Переувлажнение почвы также губит урожай на Большом Уссурийском острове. Однако не все дачники готовы покидать участки, отметил заместитель начальника управления ГО и ЧС администрации города Хабаровска Александр КЛЕНЕЧЕВ. Известно, что критической отметкой для о. Большой Уссурийский считается уровень воды, равный 6 метрам. Если вода поднимется до такого показателя, то затопленными окажутся не только посевы, но и частные дома.
Многоводье уже стало причиной ущерба для предприятий АПК. Паводок на Большом Уссурийском острове поставил под угрозу заготовку корма для крупного рогатого скота. Как стало известно на заседании, прошедшем в минсельхозе края, под ударом стихии оказались три предприятия: ООО «СХП» «Колос», ООО «Сергеевское» и ОАО «Заря». Последнее предприятие уже потеряло более 2,5 га травы, предназначенной для корма коров.
- Ситуация сложилась не критичная из-за того, что животные были вовремя выведены на повышенные места. Сегодня принимаются меры по вывозу сена и сенажа. Хранилища зерна не попали в зону затопления, но в ближайшее время планируется их транспортировка, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия края Александр Яц. В министерстве рассудили, что обеспечить пострадавшие хозяйства кормовой базой помогут коллеги-фермеры, увеличив объемы собственных заготовок на 10-15%.
Прогнозировать суммарный объем потерь для предприятий сельскохозяйственного комплекса в министерстве пока не берутся. На страхование посевов в 2013 году региональные власти направили 2,5 млн рублей. Стоит отметить, что страхование сельхозугодий в российских регионах стартовало в прошлом году. Практика показала, что федеральный закон нуждается в существенной доработке, поскольку во многих субъектах возникли сложности со страховыми выплатами. В Хабаровском крае аграрии предприятий «Хорское» и «Амурская заря» не получили компенсации из-за отсутствия в перечне страховых рисков понятия «наводнение».
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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