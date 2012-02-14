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На Дальнем Востоке оборудуют еще один пункт пропуска на границе с КНР

14 Февраля 2012, 22:32 | Хабаровск

Вблизи поселка Осинова Речка продолжается возведение моста через протоку Амурскую, который соединит Хабаровск с российской частью Большого Уссурийского острова. Его строительство входит в концепцию развития островной территории, где впоследствии планируется создать туристический центр с мощным торгово-развлекательным блоком.

Проектная стоимость сооружения – 4,6 млрд рублей. На сегодняшний день из этой суммы генподрядчик - строительная компания ОАО «Строй-трест» освоила 731 млн рублей.

Как рассказал начальник управления автомобильных дорог Хабаровского края Захар Грузнов, сегодня полным ходом идет первый этап строительных работ – возведение мостовых опор. Строятся подъездные дороги, искусственные сооружения, водопропускные трубы. С места строительства будет вывезено около 100 тыс. кубометров грунта, который затем ляжет в «тело» моста. Для спецтехники через протоку проложены ледовые переправы. В общей сложности рабочие заложили под опоры 84 железобетонных столба. Закончить эти работы подрядчик намерен на полгода раньше проектных сроков – уже к апрелю.

Не менее важным вопросом является создание на острове временного пункта пропуска. Он необходим для завоза стройматериалов из Китая. В дальнейшем этот пункт сможет работать на постоянной основе. Правительство Хабаровского края ведет переговоры с управлением Росграницы. По их результатам через 7-8 месяцев на левом берегу планируют открыть временный пограничный переход, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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