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FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске

12 Октября 2015, 18:12 | Хабаровск

Запуск новой услуги осуществлен благодаря модернизации складской площадки бывшего ОАО «Стройоптторг»

Транспортная группа FESCO (контролируется группой «Сумма» братьев МАГОМЕДОВЫХ) начала обработку рефрижераторных контейнеров на собственном терминале в Хабаровске.

С вводом в эксплуатацию новой площадки FESCO организует перевозки скоропортящихся грузов в рамках закольцованных маршрутов из Хабаровска во Владивосток, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

Завоз и отправка контейнеров будут осуществляться компанией «Дальрефтранс» (входит в группу FESCO, обеспечивает перевозки скоропортящихся и замороженных товаров).

Запуск новой услуги осуществлен благодаря модернизации складской площадки бывшего ОАО «Стройоптторг» -, 100% акций которого АО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, материнская компания группы FESCO) консолидировало в начале 2012 года.

В сообщении FESCO поясняется, что в ходе модернизации на терминале, сохранившем название, «Стройоптторг» -, введена в эксплуатацию площадка для хранения рефрижераторных контейнеров с возможностью единовременного подключения 44 крупнотоннажных контейнеров.

Площадка оснащена резервным источником электроснабжения.

Для обеспечения ритмичности грузовых операций на «Стройоптторге» -также принят в работу второй маневровый локомотив.

Досье «Золотого Рога»

Терминал «Стройоптторг» - единственное в Хабаровском крае транспортное предприятие, предоставляющее полный комплекс услуг складской логистики, экспедирования и терминальной обработки. Комплекс расположен в черте города в непосредственной близости от федеральной автотрассы Владивосток - Хабаровск, примыкает к железнодорожной станции Красная Речка Дальневосточной железной дороги. Общая площадь терминала - 9,3 га, пропускная способность - 60 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Площадь контейнерной площадки с составляет 1,1 га.

В линейке услуг терминала - отправка и прием грузов в рамках регулярных контейнерных маршрутов FESCO Amur Shuttle и FESCO Amur Shuttle westbound, а также повагонные отправки по России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: контейнеры  fesco  терминал 



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