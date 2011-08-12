Ставка на азарт

9 июня стартовал чемпионат мира по футболу-2006, а вместе с ним наступило золотое время для букмекерских контор. По предварительным прогнозам крупнейшей букмекерской конторы William Hill (Великобритания), общая сумма ставок во время футбольной лихорадки составит около 1 млрд фунтов (!). Для сравнения: годовой бюджет Украины составляет 15 млрд фунтов.

В наши дни наибольшее развитие легальный букмекерский бизнес получил в Великобритании и Италии. Ежегодный оборот этого рынка в Великобритании составляет 14 млрд фунтов стерлингов (свыше $20 млрд).

Правда, обернется ли нынешний чемпионат солидными доходами для букмекерских контор, сказать не берется никто. Все зависит от того, насколько непредсказуемым окажется ЧМ-2006. К примеру, ЧМ-2002 в этом плане был для них идеальным - количество сенсаций было просто неприличным.

Досье "ЗР"

Легальному букмекерству в России 10 лет. Из множества контор, возникших на заре перестройки, до десятилетнего юбилея дожили единицы. Большинство разорялось в первые же месяцы своего существования из-за просчетов штатных аналитиков или просто потому, что слишком большие суммы выплачивались жуликам, наловчившимся подделывать карточки.

Интерес к букмекерам проявили и теневые структуры, хотя, по заверениям знатоков, степень криминализации этого бизнеса сильно преувеличена. Те немногие старожилы, которые выжили в начале девяностых ("Марафон", "Офсайд", "Ф.О.Н.", "Пари-Матч"), теперь крепко стоят на ногах - у них есть и средства, и опытные аналитики, обыграть которых весьма непросто.

И все же баснословное богатство букмекеров - еще один миф. После десяти лет развития этот бизнес в России - не Клондайк, но и не черная дыра. Здесь нет сверхприбылей, однако при квалифицированной работе не прогоришь. В спокойные периоды уровень доходности контор составляет 10-20% от общего оборота ставок, что предопределено самим алгоритмом игры. Кстати, в последнее время этот уровень постепенно снижается: пытаясь переманить к себе клиентов, конторы вынуждены назначать более привлекательные для них коэффициенты. Сколько остается денег в букмекерских конторах - коммерческая тайна, но с большой долей уверенности можно говорить, что во время крупных соревнований счет ставок идет на сотни тысяч. Средний же размер ставки в Хабаровске - 100-150 руб.

Заработать на квартиру

Букмекерский рынок устойчиво растет. В последние годы главным образом благодаря тому, что в России появились не просто конторы, а полноценные клубы: с баром и полудюжиной телеэкранов, круглосуточно транслирующих всевозможные спортивные соревнования. В Хабаровске букмекерские услуги предлагают несколько фирм. Самые известные и популярные - "Фортуна" и "Зебра", существующие четыре года. Полноценным же спорт-баром после закрытия "Спорт-тайма" на ул. Ленинградской можно назвать только "Болела-клуб" в районе стадиона "Динамо", который открылся два года назад. Для клиентов таких заведений игра уже не просто средство обогащения, а еще и вид азартного развлечения, острая приправа к подающемуся здесь пиву. Всякий мужчина чувствует себя экспертом.

Масштабные турниры сопровождаются мощным приливом ставок прежде всего от неопытных игроков, которыми движут симпатии и эмоции, но не расчет.

Как говорят специалисты букмекерской конторы "Зебра", "на островах (в Англии) в букмекерских конторах играет почти 40% населения, в Европе - около 20%. В европейской части России в лучшем случае эти цифры составляют 10-15%. Что касается Хабаровска и всего Дальнего Востока, то здесь ставки делает не более одного процента населения. В лучшие дни хабаровские букмекерские спорт-бары посещает до 50 человек, а пропускная способность контор доходит до 200.

При этом англичане постоянно используют скорее патриотический, нежели рациональный подход и ставят на своих, из-за чего букмекеры занижают коэффициент сборной (меньше только у явного фаворита - Бразилии).

Фактор болельщицких симпатий значителен и в России, позволяя считать доходы букмекеров эдаким "налогом на патриотизм". Традиционная практика букмекеров - занижать выигрышные коэффициенты отечественных команд: фанаты все равно будут на них ставить, даже без особой выгоды для себя. Впрочем, небольшой, но устойчивый круг клиентов исповедует противоположный подход и всегда ставит против своей команды, чтобы в случае ее победы получить моральное удовлетворение, а в случае поражения - материальное.

"Многие опасаются играть из-за неверного представления о механизме букмекерских контор. Почти все уверены, что необходимо точно угадывать счет или победителя матча. На самом же деле на любой матч существует до десятка коэффициентов - "больше" или "меньше", ставки на количество угловых и пенальти, ставки на карточки и замены, первый и последний гол, кто забьет или не забьет и т. д. Причем нередко коэффициенты на эти дополнительные превышают основные", - говорит сотрудник букмекерской конторы "Зебра" Вадим ИВАНОВ.

Главная же отечественная особенность бизнеса состоит в том, что во всем мире игроки предпочитают ставить на матчи национальных чемпионатов (в Великобритании и Италии они обеспечивают до 90% оборота), российские же букмекеры смотрят на внутренние турниры с опаской, сознательно занижая объемы ставок и предпочитая делать деньги на зарубежных событиях. Причина проста - договорные матчи, укоренившиеся в нашем футбольно-хоккейном хозяйстве. Впрочем, опытные конторы, используя собственных осведомителей, вычисляя "долги" за прошлые сезоны, которые одна команда обязана вернуть другой, а то и просто полагаясь на чутье, всегда могут отличить договорный матч и заранее отказываются принимать на него ставки. Например, в канун скандального последнего тура футбольного чемпионата России-2001 ставки принимались лишь на 3-4 встречи из 8.

Досье "ЗР"

Перед чемпионатом мира ФИФА взяла расписки со всех футболистов и тренеров, заявленных на ЧМ-2006, о том, что ни они сами, ни их родственники не станут во время турнира принимать участие в каких-либо футбольных тотализаторах. Правда, никакого наказания за нарушение расписки не предусмотрено. ФИФА пыталась ввести штрафные санкции, но даже собственные юристы организации нашли их противоречащими законам.

"Сегодня аналитики William Hill приезжают учиться у российских специалистов, - рассказывает Вадим Иванов. - Англичане более консервативны в плане бизнеса. Русские же научились букмекерским тонкостям и могут теперь считаться одними из лидеров. Возьмем британский коэффициент на победу в чемпионате мира сборной Тринидада - 1001 к 1. Понятно, что эта сборная чемпионом не станет. Поэтому в WH на эту сборную поставят доллар, ну два, которые в итоге уйдут в бюджет компании. У нас коэффициент меньше - 300 к 1, значит, кто-то может и большей суммой, например, $10 рискнуть".

Что касается шансов на выигрыш, то, строго говоря, безразлично, в каком виде спорта ставить: аналитики букмекерских контор с помощью разных ухищрений регулируют свою "линию" - варианты коэффициентов, присвоенных событиям очередного дня, таким образом, что и в футболе, и в теннисе, и в "Формуле-1" возможность выиграть примерно одинакова.

Сумму ставки диктует чувство азарта. Правда, зачастую букмекеры устанавливают для нее потолок. А вот на что ставить - тут выбор зависит от искушенности в том или ином виде спорта. Но здесь игроку редко удается превзойти аналитика. Роль этого человека (самого высокооплачиваемого из наемных сотрудников контор) сродни биржевому маклеру. Аналитик - мозг букмекерского предприятия, гарант его успешности.

Профессионалы нужны везде

Разумеется, пик ставок всегда приходится на крупные спортивные состязания, к которым ЧМ можно отнести безо всякой натяжки, однако практически во всех конторах можно заключать пари на любые события, которые можно отнести к разряду вероятностных.

Так, британцы делают ставки на погоду в первый день Рождества: пойдет дождь или снег. До некоторого времени самым невероятным пари считалась ставка на то, что НЛО, сбитое Элвисом ПРЕСЛИ (!), упав, убьет лох-несское чудовище. Шансы такого события были оценены как 1 к 14 миллионам. В хабаровской "Зебре" принимали ставки на исход президентских выборов в Украине, на результаты "Евровидения" и "Оскара" и даже при выборе Папы Римского.

Помимо тысяч "игроков-время-от-времени", естественно, есть люди, которые ходят в букмекерские конторы, как на работу.

Три года назад мне удалось познакомиться с одним представителем хабаровских профессиональных игроков по прозвищу Паша-Динамо. Ставки он делал, сверяясь с толстой тетрадкой, куда были занесены сотни, если не тысячи результатов матчей со всего света.

Однако ряды подлинных профессионалов крайне немногочисленны: даже в Москве их наберется от силы три десятка человек. Это бывшие посетители казино или представители болельщицкой среды, которых отличают математический склад ума, знание спорта и такое иррациональное свойство, как интуиция. "Профи" внимательно следят за состоянием команд и изменениями их мотивации, не упуская из виду даже малозначительные нюансы спортивной жизни. Букмекеры не считают профессионалов, которые чаще обыгрывают конторы, слишком большим злом. Во-первых, существование "профи" - это необходимый миф, побуждающий к активной игре остальных. Во-вторых, "профессионалы" редко срывают очень крупные куши. Они не склонны рисковать и получают от своей осторожной игры не такой уж большой доход.