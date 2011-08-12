Пора браться за голову

Спектр услуг, предлагаемых сегодня в салонах Хабаровска, более чем обширен: от оформления чёлки и классического маникюра до сложных оздоровительных процедур для волос и кожи, причем практически каждый салон готов предложить что-то особенное. Как выбрать из этого многообразия тот, который нужен вам?

VIP-мастер дороже, но он того стоит

Итак, вы решились изменить имидж. Как минимум - сделать новую стрижку и обновить цвет волос. Сегодня веяния моды не ставят женщин в строгие рамки. Подбор прически становится все более индивидуальной процедурой, ограниченной лишь особенностями черт лица женщины и фантазией мастера. Столь же разнообразна и стоимость предоставляемых услуг.

Стрижка без сопутствующих мытья головы, сушки и укладки в большинстве салонов обойдется в среднем в 200-350 рублей, в зависимости от сложности прически, длины волос и квалификации мастера. Эта же услуга с мытьем головы и укладкой опустошит ваш кошелек на 550-700 руб.

Кстати, многие салоны по праву гордятся своими мастерами, которые проходили обучение в известных школах, имеют международные сертификаты, регулярно и довольно успешно участвуют в различных конкурсах парикмахерского искусства во Владивостоке, Сочи, Москве и даже Лондоне. Например, в салоне "Бель Фам" администратор Анна посоветует вам обратиться к Василию СНЕЖКО, Ольге ЮРЕШЕВОЙ, Олесе ПРОКОПЕНКО или Анастасии ИКОННИКОВОЙ. А администратор салона "Студия Де Люкс" Ольга Васильевна с гордостью сообщает, что мастера Ольга ОЛЕНЦЕВИЧ и Татьяна СТЕПАНОВА - единственные среди представителей провинциальных салонов России заняли первое место (!) в представительном конкурсе Wella Trend Vision, проходившем в Сочи в прошлом году. Комплексная стрижка (мытье, бальзам, стрижка, укладка) у таких VIP-мастеров обойдется вам в 950-1150 рублей. В других салонах цены на услуги VIP-мастеров находятся примерно на том же уровне.

Химия и физика: служим красоте

Обычная ситуация, когда салон "верен" средствам одного-двух производителей. Чаще всего это средства Wella, L'Oreal, Shwartzkopf. Эти средства применяются и для укладки, и для лечебных процедур, предлагаемых всеми крупными салонами города. Предположим, что во время консультации (бесплатной во всех салонах) мастер предложит "немножко освежить или изменить цвет", благо цветовая гамма современных красящих средств не знает границ. Цена этого удовольствия также варьируется в зависимости от: 1) производителя краски; 2) длины волос; 3) сложности цветового решения. С учетом всего этого средняя стоимость окрашивания в салонах города составляет около 1000-1500 рублей, но нужно помнить, что стоимость этой услуги, так же, как и стоимость мелирования, рассчитывается индивидуально. Применяемые краски являются химическими, но есть в Хабаровске салон "Галатея", где вам предложат воспользоваться единственной в крае системой физического окрашивания волос - краска "Elumen" меняет заряд волосам и "ремонтирует" поврежденные участки. Стоит эта услуга 2500-4000 рублей, в зависимости от длины и густоты волос. Сравнительно недавно появилась возможность долговременного химического выпрямления волос. В большинстве салонов одной процедуры хватает на 3-5 месяцев с последующей корректировкой. Стоимость данной услуги начинается с 1000 рублей. А тот же салон "Галатея" предлагает уникальную для города возможность выпрямления волос "сразу и навсегда". Цена вопроса - 6000-18000 рублей.

Кстати, есть маленький женский секрет: чтобы не разориться на приведении себя в порядок, компании предлагают услугу красота в подарок. Напоминайте об этом своим мужчинам - и вам не накладно, и ему за подарками бегать не надо!

При разговоре с администратором салона Мариной, выяснилось, что помимо стандартных услуг по средним ценам салон имеет еще ряд эксклюзивных предложений, а именно японскую систему химической завивки Gotwell и гидросолярий.

Волос удлиняется, в косички заплетается

Можно достичь еще более кардинальных перемен в своей внешности и в один миг превратиться в красавицу с длинными пышными волосами. Их можно к тому же мелировать, окрашивать, делать цветные пряди, щадя свои собственные волосы.

Процедура наращивания волос предлагается во многих салонах Хабаровска. Разброс цен по городу невелик: 150-200 рублей за прядь с максимальной длиной пряди до 70 см. Салон "Аполла" предлагает наращивание волос за 60 руб./ прядь, но использует для этой процедуры искусственный волос.

В остальных салонах, указанных в таблице, в качестве "донорского" применяется натуральный европейский (славянский) волос. Это лучше чем более дешевый осветленный азиатский волос, который после химической обработки больше путается, его сложнее укладывать. Также о качестве наращивания волос можно судить по тому, насколько незаметно они "припаяны" к "родным" прядям. Один из наиболее известных и дорогих салонов - "Утренняя звезда" с недавнего времени предлагает наращивание волос по технологии Euro So. Cap. с применением только европейских волос и керотина, который делает место соединения волос почти незаметным. Стоимость такой процедуры - 165 рублей за прядь.

При желании можно заплести африканские косички или сделать наращивание страз (около 300 руб. за прядь). При современном уровне технологий и мастерства воплотить можно любую фантазию.

Не ногти красят человека, а человек ногти

Пока мастер корпит над вашими волосами, неплохо обратить внимание на свои ногти. Классический (обрезной) маникюр стоит от 200 руб. За SPA-маникюр - элитную систему ухода за руками, включающий ароматерапию и много чего еще, придется отдать уже от 500 рублей.

Если же для вас главным критерием красоты рук является длина ногтей, то при наличии 1300 рублей вы можете порадовать себя искусственными. Эта услуга сегодня доступна практически в каждом салоне.

Чтобы обзавестись загаром, уже давно не надо ехать в теплые края. Солярий (вертикальный) доступен почти в любом салоне примерно за 30 руб./мин. В "Галатее" можно испытать на себе действие гидросолярия с предварительным увлажнением с 600 руб. за сеанс, а в "Утренней звезде" за 90 руб./мин. вы получите загар в турбосолярии с морским бризом.

Некоторые салоны, как, например, Wella Арт Студия красоты, имеют ряд специальных комплексных предложений: "подготовка к свадьбе", "для выпускниц", "креатив", "люкс", при выборе которых можно вызвать мастера на дом и даже рассчитывать на скидки.

Ну а если денег на дорогой салон пока нет, а красивой быть хочется, то загляните в парикмахерскую в стороне от "красной линии". Перечень услуг там будет покороче, но и цены - демократичнее.

Афоризм "красота требует жертв" своей актуальности не утратил.