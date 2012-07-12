В Хабаровском крае будут строить социальное супержилье

ХАБАРОВСК, 11 июля, ZRPRESS. ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» утроит объемы малоэтажного строительства в отдаленных районах Хабаровского края.

По информации от пресс-службы краевого правительства, накопленный заводом опыт строительства быстровозводимых домов, выдерживающих перепады температур от +45 до -60 градусов, должен быть использован при строительстве социального малоэтажного жилья. Краевому минстрою уже поручено проработать этот вопрос.

- Быстровозводимое жилье можно строить в отдаленных районах края для специалистов сферы образования и здравоохранения. Тем более что оно недорогое – 20 тыс. за квадратный метр без учета коммуникаций. Мощности завода используются сегодня всего на 30%, необходимо обеспечивать его полную загрузку, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».