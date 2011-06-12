Чужие здесь не работают

Власти Хабаровского края намерены поступательно снижать допустимые квоты для иностранцев, желающих трудоустроиться в регионе. Об этом сообщил первый зам. председателя правительства края по экономическим вопросам Геннадий АПАНАСЕНКО.

«Ограничения иностранной рабочей силы будем продолжать. Необходимо четко понимать, что сегодня важно и выгодно создавать условия труда и отдавать предпочтение специалистам из Хабаровского края, а не привозить их из других территорий», – цитирует Геннадий Апанасенко пресс-служба правительства Хабаровского края. По прогнозам министерства экономического развития края, в 2011 году квота на иностранную рабочую силу составила 19 тыс. человек, при этом заявок было подано около 35 тыс., в 2012 году потребность в иностранной рабочей силе может увеличиться до 43 тыс. человек.

Замещаемые иностранцами должности – это в первую очередь рабочие специальности. А экономика края преимущественно нуждается в специалистах со средним специальным образованием. Дефицит таких кадров особенно ощутим в строительной, сельскохозяйственной, обрабатывающей отраслях. По данным министра образования и науки края Андрея БАЗИЛЕВСКОГО, сегодня система профобразования насчитывает 73 учреждения, из них 17 ПТУ, 29 средних специальных учебных заведений. Всего в профобразовании обучаются 113 тыс. человек.