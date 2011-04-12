В Хабаровске растет торговый оборот

74 млрд рублей составил общий оборот хабаровских организаций по итогам первого квартала 2011 года, что на 18,5% выше показателей января-марта 2010 года.

С начала нынешнего года хабаровчане израсходовали на покупки в различных торговых организациях 24 млрд рублей, что выше прошлогодних данных на 21%. Причем, как отмечает пресс-служба мэрии Хабаровска, на крупные и средние предприятия торговли приходится менее трети всего оборота, по большей части товары приобретаются в магазинах, принадлежащих малому бизнесу. На 4,4% в сопоставимых ценах поднялся и оборот хабаровских предприятий общественного питания – его общий объем оценивается в сумму 1,3 млрд рублей. Снизились в сравнении с первым кварталом 2010 года показатели вложения инвестиций и ввода жилья. Упал и уровень безработицы: на 1 апреля на учете в городском центре занятости состояли 1878 человек, или 0,58% от числа занятых в экономике.