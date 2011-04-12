www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.97 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 76.99 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В Хабаровске растет торговый оборот

12 Апреля 2011, 12:30 | Хабаровск

74 млрд рублей составил общий оборот хабаровских организаций по итогам первого квартала 2011 года, что на 18,5% выше показателей января-марта 2010 года.

С начала нынешнего года хабаровчане израсходовали на покупки в различных торговых организациях 24 млрд рублей, что выше прошлогодних данных на 21%. Причем, как отмечает пресс-служба мэрии Хабаровска, на крупные и средние предприятия торговли приходится менее трети всего оборота, по большей части товары приобретаются в магазинах, принадлежащих малому бизнесу. На 4,4% в сопоставимых ценах поднялся и оборот хабаровских предприятий общественного питания – его общий объем оценивается в сумму 1,3 млрд рублей. Снизились в сравнении с первым кварталом 2010 года показатели вложения инвестиций и ввода жилья. Упал и уровень безработицы: на 1 апреля на учете в городском центре занятости состояли 1878 человек, или 0,58% от числа занятых в экономике.

Автор: Глеб Аленишко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru