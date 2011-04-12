Дело дольщиков не безнадежно

Ситуацию вокруг нескольких незавершенных жилых объектов Хабаровска, о которой писал «ЗР Хабаровск» в прошлом номере, рассмотрели на заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков под председательством вице-губернатора Юрия ОНОПРИЕНКО.

Среди долгостроев – дом по улице Краснодарской и первая очередь в микрорайоне «Парус», будущие собственники которого оказались в числе обманутых дольщиков. К примеру, жилой дом по улице Краснодарской не сдан из-за незавершенных сетей инженерного обеспечения. В комплексе «Парус» не установлена пожарная сигнализация, не закончен монтаж лифтового оборудования и другие работы, хотя застройщик обещал сдать объект в конце марта. Правительство края поставило строителям задачу завершить «недоделки» на «Парусе» и в доме по ул. Краснодарской в апреле-мае и приступить к их заселению. Что касается коттеджного комплекса «Усадьба» в поселке Тополево, то представитель компании ООО «Усадьба» заверил: деньги вернут во втором квартале.