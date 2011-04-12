Аграрники вновь заговорили о диспаритете цен и погоде

О том, как идет подготовка к началу посевных работ, с какими проблемами сталкиваются крестьяне, «ЗР» рассказал Леонид ПЕТУХОВ - генеральный директор ОАО «Заря», одного из самых известных сельскохозяйственных предприятий Хабаровского края.

- Леонид Александрович, как вы оцениваете ход подготовки хозяйства к полевым работам, когда они могут начаться, не ждете ли погодных повторений весны 2010 года?

- В целом, к весенне-полевым работам мы готовы на «удовлетворительно». Техника готова на 100%, кадрами обеспечены полностью, по программе развития сельского хозяйства Хабаровского края до 2012 года в форме финансовой поддержки получили все, что запланировано. Все идет в штатном режиме, если ничего форс-мажорного не произойдет, в районе 20 апреля начнем посев зерновых.

Этот сезон пока прогнозируется благоприятным по погоде. В 2010 году природные условия устроили настоящее испытание сельхозпроизводителям края. ОАО «Заря», например, тогда начало полевые работы только 25 мая, что за пределами всех агротехнических сроков посева в наших условиях. В результате в прошлом году мы недополучили урожая зерновых, картофеля, имели убытки по всем культурам, кроме кукурузы и сои.

- Управлять погодой человечество пока не научилось. Зато регулировать экономические процессы уже может. Как обстоят дела с экономикой вашего производства?

- На 1 ноября 2010 года цена топлива составляла 24 рубля за литр дизтоплива, затем поднялась до 33 рублей. Правда, сейчас нами заключен договор с НК «Альянс» о значительной скидке и продаже топлива по 24 рубля за литр. Но это решение касается только сельхозпроизводителей. Все остальные покупают топливо по рыночным расценкам. Такое положение увеличивает стоимость работ смежников, не относящихся к отрасли сельского хозяйства, что негативным образом сказывается на нашей экономике. С 1 января 2011 года произошел рост тарифов на электроэнергию: вместо 3,19 рублей за кВт мы стали платить 3,69 рубля, что весьма существенно. До 40% выросли в цене запасные части.

Также на нашу экономику сильно давит увеличение отчислений в страховые фонды. Еще в прошлом году мы перечисляли с заработной платы 26%, а в этом стали отправлять 34%. Я считаю это решение вообще неправильным и поддерживаю президента в вопросе необходимости пересмотра ставок для малого и среднего бизнеса. Но если это и произойдет, то с 1 января 2012 года… Впереди еще три квартала 2011 года. При этом роста цен на продукцию сельхозпроизводителей не произошло.

- Но в магазинах цены…

- Это не цены производителей. Мы как сдавали молоко Переяславскому молочному заводу по 24 рубля за литр с пересчетом на базисную жирность, так и сдаем по 24 рубля. Картофель продали еще осенью. Пока у нас растут лишь затраты и диспаритет цен только усиливается.

- Говорят, для увеличения прибыли надо развивать переработку. Будет ли предприятие что-нибудь делать со своим картофелем или с другой продукцией?

- Нет, картофель дополнительно обрабатывать не будем. Мы ведем его сортировку и расфасовку, сократили посадки данной культуры и делаем ставку не на объемы, а на качество. Этого на сегодняшний день достаточно, ведь важно стараться также не раздувать себестоимость и не увеличивать его отпускную цену. Зато в этом году планируем на банковские кредиты взять линию по переработке молока, которую намереваемся запустить с 1 сентября 2011 года. Мы планируем, что после начала переработки еще около 7-10 рублей чистой прибыли с литра будет оставаться в хозяйстве.

- Земли вашего хозяйства находятся на Большом Уссурийском. Как на «Заре» отразилась передача части острова КНР?

- Собственник земли – Хабаровский край, в лице регионального министерства имущественных отношений. Мы являемся арендаторами. В связи с демаркацией границы, у нас из хозяйственного оборота оказались выведены 1 300 га. Посчитали 3 года назад - убыток составил 10,5 млн рублей. Нам его никто не возместил и, похоже, уже не возместит. Вместе с нами этим вопросом занимается минимущества края, куча бумаг уходит в Москву, завязалась длительная переписка, но решение из столицы не приходит.

В связи с планами дальнейшего совместного обустройства острова двумя государствами, я думаю, условия развития нашего хозяйства там также изменятся не в лучшую сторону. Чтобы ликвидировать проблему нехватки земли для обеспечения собственной кормовой базы, мы сейчас оформляем аренду в Вяземском районе Хабаровского края, где берем 10,2 тыс. гектаров сельхозугодий, в числе которых 3,5 тыс. га пашни.