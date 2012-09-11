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Супермаркеты Хабаровска спустили на землю
С сентября в Хабаровске стартовал пилотный проект по организации фермерских отделов в магазинах торговых сетей «Три толстяка», «Супергуд» и «Новоторг».
Идея формирования точек прямых продаж фермерской продукции принадлежит краевому минсельхозу. Как рассказал «ЗР» заместитель министра сельского хозяйства Хабаровского края – начальник управления потребительского рынка Александр РЫЖКОВ, специалисты регионального правительства проработали вопрос с торговлей, проехали по всем сельхозрайонам края с разъяснением предложения. Теперь дело за фермерами, которые должны проявить интерес к проекту, начать заключение договоров с дирекциями магазинов и поставки товаров. Если новое предложение будет востребовано сельскими предпринимателями, если их продукция будет пользоваться спросом у хабаровчан, минсельхоз намерен расширить количество задействованных в проекте торговых сетей. Организация торговли фермерской продукцией – одна из мер поддержки местных производителей пищевой промышленности, о которых шла речь на коллегии минисельхоза, прошедшей на минувшей неделе.
Основным рынком сбыта пищевой продукции в регионе является Хабаровск. Сегодня, по данным заместителя мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергея КАЗАЧЕНКО, пищевая продукция местных производителей представлена в городе фирменной торговлей в 37 магазинах, 164 отделах, 214 киосках. В целом в 522 торговых предприятиях краевого центра доля местной ликеро-водочной продукции составляет 50%, молочной продукции – 60%, мясо-колбасной – 45%.
Среди проблем, мешающих развитию производства про дуктов питания в Хабаровском крае, Александр Рыжков называет неразвитость местной сырьевой базы, высокую стоимость завозного сырья, энерготарифы, стоимость железнодорожных перевозок и ужесточение конкуренции на потребительских рынках края со стороны производителей из других регионов Дальнего Востока и центральных районов РФ.
У руководства «Переяславского молочного завода», например, наибольшую озабоченность вызывает наступление коллег из Амурской области. Причем борьба за покупателя с ними разворачивается не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, на потребительском рынке которого переяславцы считают своими основными конкурентами производителей из Благовещенска. И железнодорожные тарифы, необходимость транспортировки продукции на тысячи километров не останавливают переработчиков молока из Амурской области. Дело в том, что благодаря системе поддержки молочного животноводства благовещенцы покупают местное молоко по 16 рублей за кг. В то же время переработчикам из Переяславки местное сырье обходится в 20 рублей за кг.
А вот руководство ликеро-водочного завода «Хабаровский» при борьбе за потребителя больше озабочено вопросами качества продукции, чем его цены. По наблюдениям маркетологов предприятия, 80% покупателей при выборе товара ориентируются в первую очередь на качество продукта. Вероятно, неслучайно объемы производства ликеро-водочных изделий в Хабаровском крае растут самыми быстрыми темпами среди других пищевиков – на 17,5% в 2010–2011 годах.
Новые возможности по снижению энергозатрат хабаровским производителям предоставляет газификация. Однако генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика «Хабаровская» Александр ПЯТЫШКИН, отдавший немало сил применению природного газа в энергоснабжении своего предприятия, уверяет, что все затраты на установку новых котельных бессмысленны, пока не будут решены вопросы установления среднего давления в общей газовой трубе.
Правительством Хабаровского края разработан комплекс мер, способных улучшить положение дел в пищевой промышленности. На прошедшей коллегии минсельхоза было решено в развитие действующего постановления правительства «Об основных направлениях развития пищевой промышленности до 2015 года» разработать еще и проект краевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года». И вся эта махина мер должна дать рост производства к 2013 году на 101,6%, к 2014 году – на 101,7%, к 2015 году – на 101,8%, к 2020 году – на 101,9%.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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